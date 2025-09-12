León espera a la artista desconocida más famosa

«Yoko Ono es la artista desconocida más famosa del mundo, todos saben su nombre, pero nadie sabe qué hace». Lo dijo su pareja, John Lennon. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) inaugura el 8 de noviembre la exposición más ambiciosa dedicada a la artista japonesa en España en los últimos diez años. En 1.700 metros cuadrados, la muestra Yoko Ono. Insound and Instructure acogerá algunas de sus últimas creaciones y las más emblemáticas. Salvo una sorpresa de última hora, Yoko Ono, de 92 años, no vendrá a León. Solo viajará su obra.

El título de la exposición remite a un evento clave en la carrera de Ono: un concierto y muestra celebrados el 20 de julio de 1964 en el Yamaichi Hall de Kioto, donde fusionó sonido e instrucciones en una propuesta innovadora. Precisamente, las Instrucciones son el eje de su práctica artística: textos poéticos que invitan al espectador a imaginar, actuar o completar la obra. No se trata de objetos materiales, sino de ideas que democratizan el arte, haciendo partícipe al público. La exposición del Musac, comisariada por Jon Hendricks, Connor Monahan y Álvaro Rodríguez Fominaya, director del museo leonés, desplegará más de 70 piezas, desde los años 60 hasta proyectos recientes, y podrá visitarse hasta el 17 de mayo de 2026.

Tras el éxito de Don Quixote, de Ai Weiwei, con la que el museo consiguió las mejores cifras de visitantes de la última década, el Musac vuelve a apostar por una celebrity.

Yoko Ono no es solo la viuda de John Lennon, un estigma que la ha perseguido durante décadas, sino una artista multifacética cuya vida ha estado marcada por la desgracia. Hija de un banquero y una pianista clásica, Ono creció entre Japón y Estados Unidos, huyendo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y enfrentando la soledad de una infancia privilegiada pero inestable. Estudió Filosofía en Tokio y música en Nueva York, donde se sumergió en el vanguardismo de los años 50. Miembro del movimiento Fluxus, junto a figuras como John Cage, Ono revolucionó el arte al priorizar el concepto sobre la forma. Sus performances tempranas, como Cut Piece (1964) —que viene a León y donde el público cortaba su ropa con tijeras, exponiendo vulnerabilidad y crítica al machismo—, se convierten en hitos que cuestionan el rol del espectador.

El Musac exhibirá obras icónicas como Voice Piece for Soprano (1961), que invita a gritar contra una pared; o Draw Circle Painting (1964), donde el visitante dibuja círculos para crear la pieza. La participación es el sello de Ono, como en A-Maze (1971), un laberinto transitable que explora la confusión y el descubrimiento; o En Trance (1990), una estructura arquitectónica que evoca transformación y juego. No faltan sus instalaciones más recientes, como Doors, que reflexiona sobre barreras y accesos; o Invisible Flags, un recordatorio de su activismo pacifista, tema recurrente en su vida.

La muestra también dedica espacio a su faceta cinematográfica, con filmes colaborativos junto a Lennon, como Rape (1968), una crítica al acoso mediático; Fly (1970/1971), donde una mosca recorre un cuerpo desnudo simbolizando libertad; o Freedom (1970), un alegato contra la opresión.Ono experimentó con pintura, performance, fotografía y música —sus álbumes como Yoko Ono/Plastic Ono Band o Season of Glass fusionan ruido experimental con letras introspectivas—, siempre con la paz mundial como hilo conductor. Su matrimonio con Lennon en 1969 amplificó este mensaje, con acciones como los Bed-Ins por la paz en Ámsterdam y Montreal, o la coautoría de Imagine, reconocida oficialmente en 2017.

La «bruja»

La exposición de León llega en un momento álgido de Ono, quien ve al fin reivindicada su figura más allá de los prejuicios. Recientes biografías, como Yoko (2025) del periodista David Sheff —coordinada por su hijo Sean Ono Lennon—, desmontan el mito de «la bruja que rompió The Beatles» y destacan su influencia en el arte conceptual. Sheff revela pasajes oscuros, como el secuestro de su hija Kyoko por su exmarido en 1971, traumas de guerra y una soledad persistente.