Focus: 15 años de maratón fotográfico

El Maratón Fotográfico del Reino de León celebra este año su decimoquinto aniversario, consolidándose como una de las citas culturales más emblemáticas de la ciudad y provincia, uniendo en una misma jornada el arte de la fotografía con la riqueza de las tradiciones leonesas.

Durante estos quince años, centenares de fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, han salido a las calles con sus cámaras o dispositivos móviles para captar la esencia de una tierra cargada de historia, costumbres y expresiones culturales únicas.

Este evento no es solo un concurso de fotografía, sino también una invitación a mirar con nuevos ojos la herencia viva del Reino de León, que se manifiesta en sus fiestas populares, música tradicional, trajes regionales, en la lengua leonesa que aún resuena en algunos rincones, y en la singularidad de su gente.

Cada edición propone un tema distinto, pero en esta ocasión será libre, relacionado con los festejos de San Froilán y se alargará durante toda la semana, algo novedoso que nos hemos reservado para esta ocasión.

Este tradicional concurso hace que la fotografía se convierta en testigo de la vitalidad de las tradiciones que han pasado de generación en generación. Los fotógrafos tienen la oportunidad de inmortalizar escenas tan características como las danzas ancestrales, las celebraciones en las plazas, los desfiles de pendones, las romerías cargadas de fervor y los mercados donde se mezclan aromas de embutidos, quesos y dulces que identifican la gastronomía leonesa.

El maratón fomenta además el encuentro intergeneracional, pues jóvenes fotógrafos descubren y redescubren costumbres que sus abuelos vivieron en primera persona, y de este modo la cámara se convierte en un puente entre pasado y presente.

La ciudad de León se engalana cada año para recibir a los amantes de la imagen, que no solo fotografían monumentos como la catedral gótica, San Isidoro o el Parador de San Marcos, sino que también este año se abre a otras localidades como Trobajo o la Virgen del Camino.

En este decimoquinto aniversario, el Maratón Fotográfico adquiere todo su valor simbólico.