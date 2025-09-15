Iván Rojo, el único aspirante de Castilla y León que participará en Operación Triunfo 2025

Iván Rojo es el único aspirante de OT 2025 procedente de Castilla y León.OPERACIÓN TRIUNFO

Este lunes Operación Triunfo (OT) dará su pistoletazo de salida a una nueva edición. Esta noche 18 aspirantes deberán enfrentarse a la complicada Gala O para lograr convertirse en concursantes oficiales del 'talent show'.

Para lograrlo, no será fácil, igual que no lo fue el durísimo casting al que se han sometido miles de jóvenes en España.

Entre todos los finalistas, solo uno proviene de Castilla y León, Iván Rojo. Rojo procede de Valladolid y, entre sus pasiones, se encuentran Taylor Swif, Guitarricadelafuente, su perro, el domingo y el melón.

Su voz, presencia escénica y carisma le han valido un puesto en la Gala O, pero será esta noche donde tendrá que demostrarlo todo para lograr entrar en la Academia de OT.

La plataforma de 'streaming' Prime Video estrenará hoy a las 22.00 horas el programa con Chenoa como maestra de ceremonias y una incombustible Noemí Galera que repite como 'madre' de la futura generación de 'triunfitos'.