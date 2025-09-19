El Museo Egipcio de León, un templo del jazz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la intención de contribuir y apoyar a la escena jazzística de León surge la primera edición del ciclo de conciertos Big Four House del Museo Liceo Egipcio, que debe su nombre a la innovación rítmica que implantó el músico de Nueva Orleans Buddy Bolden, llamada big four, y que fue trascendental en el desarrollo del jazz y del swing. El ciclo contará con cuatro conciertos que tendrán lugar en septiembre y octubre. Hoy arranca con el Dúo Islas, que llega desde Cuba, con un sonido que mezcla frescura y música de raíz. Compuesto por Liliana Hernández (voz y bajo) e Iván Pastrana (bajo y guitarra), su estilo combina pop latino y folklore en canciones propias cargadas de identidad. Música cubana en clave actual. El 26 de septiembre actuarán Arsel Randez y John Bramley. Arsel Randez es un magnífico músico leonés de voz desgarrada, sincera, con una larga trayectoria musical que, además de un sinfín de colaboraciones y conciertos por toda la geografía española, tiene en su haber varios discos. El milanés afincado en León John Bramley cuenta con una gran experiencia con colaboraciones con Big Band como la Paolo Tomelleri Swing Band.

El 3 de octubre tocará Alquimia, compuesto por Beatriz Larom (voz) y Manuel Glez (piano). La portentosa voz de Beatriz, recordada por innumerables actuaciones y por su aparición en el programa La Voz, se une al buen hacer del pianista Manuel Glez para ofrecer un espectáculo inolvidable. Cerrará el ciclo la prodigiosa trompetista y cantante leonesa María Quiroga el viernes 10 de octubre. Que comenzó su formación musical en el Conservatorio de su ciudad natal en la especialidad de contrabajo. Todos los conciertos se realizarán en la sede del Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria, calle Conde Luna, 6) y comenzarán a las 20.30 horas. La entrada para cada concierto es de 12 euros y el abono para todos de 40 euros.