Una carrera de vespas por León

El festival León es Acción, que organiza Ciudad Púrpura, acogió ayer cinco actuaciones musicales en Espacio Vías, incluida la banda suiza The Jackets, organizó una nueva exhibición de vespas y lambretas. La Lex Run, que partió de Espacio Vías a las 11.30 de la mañana, recorrió Padre Isla, Calle Cruz Roja, Avenida Reyes Leoneses, Glorieta Santo Ovejero, Reyes Leoneses, plaza de San Marcos, Paseo Condesa de Sagasta, Plaza de Guzmán, Paseo de Papalaguinda, Plaza de Toros, Corredera, Independencia, Plaza de Santo Domingo y Padre Isla, para finalizar en Espacio Vías.