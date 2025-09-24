Luis García Trapiello y su nueva poesía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Espacio Factor, en San Feliz de Torío, acoge dos eventos literarios. La Casona recibe hoy, a las 19.30 horas, al profesor, poeta y ensayista leonés Luis García Trapiello, que presenta su último poemario, titulado La nada transverberada, una reflexión sobre el paso del tiempo y los estados anímicos, cargada de filosofía y lirismo. El autor, miembro de la saga de los Trapiello, estará acompañado por su hermano, el columnista Pedro Trapiello, y por su primo Andrés Martínez Trapiello. El acto se enmarca dentro del ciclo Nocturnidad y alepoesía, que organiza el editor Héctor Escobar, gestor de Espacio Factor.

Mañana, en el mismo escenario y también a las 19.30 horas, tendrá lugar un encuentro y coloquio con el músico, escritor e historiador Xavier Güell, dentro del ciclo La letra de la música. El autor se centrará especialmente en su último libro, Shostakóvich contra Stalin, pero hará un repaso por toda su obra. Xavier Güell (Barcelona, 1956) estudió en los conservatorios de Barcelona y Madrid y dirección de orquesta con Franco Ferrara en Italia, con Sergiu Celibidache en Alemania y con Leonard Bernstein en Estados Unidos. Durante años dirigió orquestas en España y otros países y produjo innumerables estrenos de los mayores compositores de nuestro tiempo. En 2015 publica su primer libro, La Música de la memoria, con el que seduce a miles de lectores. Posteriormente ha publicado Los prisoneros del paraíso, Yo, Gaudí y Cuarteto de la guerra II.