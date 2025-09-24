La Sinfónica de Castilla y León hizo vibrar al Auditorio

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli, ofreció anoche un concierto magistral dentro de la programación del Festival de Música Española. La orquesta brilló con un repertorio que incluyó el Concierto para violonchelo y orquesta Dzonot, de Gabriela Ortiz, que contó como solista con el aclamado violonchelista germano-canadiense Johannes Moser. Además pusieron en el atril las célebres Danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein; la suite Estancia, de Ginastera; y la célebre Fantasía Baetica, de Falla. Un concierto espléndido.