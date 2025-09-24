San Froilán suena a música celta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La música tradicional regresa un año más por San Froilán de la mano del XVIII edición del Festival Internacional Celta Reinu de Llión, que se celebrará a partir del jueves, con tres conciertos que se van a desarrollar en la Plaza Mayor de la capital leonesa. Un Festival cuyo objetivo es fomentar las raíces de origen celta con actuaciones de primer nivel y que traerá a Budiño (Galicia) el 25 de septiembre, Startijenn (Bretaña francesa) el 26 de septiembre y Hevia (Asturias) el 27 de septiembre. Todos los conciertos serán a las 22.00 horas. El Festival lo abre Budiño, uno de los grandes exponentes de la música gallega. Se trata de un músico y compositor que se caracteriza por su constante innovación, mezclando sones de la música tradicional gallega más popular con la música electrónica más vanguardista. Ha tocado en más de 25 países. Los siguientes en subirse al escenario del Festival Celta, el viernes, son los componentes del grupo Startijenn. Un conjunto que surge desde las mesas de la escuela a la que asisten sus miembros y que se caracteriza por la mezcla de instrumentos del folk bretón y rock. En su último álbum se animan a incluir poderosos momentos de rap, continuando con ese aire experimental que tanto les caracteriza, creando un producto diferente que rompe los esquemas del folk. El asturiano Hevia cerrará esta edición el sábado. Un artista que ha revolucionado la música celta a nivel internacional y el gaitero que más discos ha vendido en todo el mundo, con tres millones de copias. Ha conseguido discos de Oro y Platino en Italia, Hungría, Bélgica, o Nueva Zelanda, entre otros países. Es inventor de la gaita electrónica, con Alberto Arias y Miguel Dopico.