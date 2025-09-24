Angélica Liddell, Premio Nacional de Teatro 2025

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Angélica Liddell fue anunciada ayer como ganadora del Premio Nacional de Teatro 2025, dotado con 30.000 euros, «por una forma de trabajar crítica, que no hace concesiones e invita a la reflexión y el debate», informó este miércoles el Ministerio de Cultura. El jurado destacó la repercusión de su obra Dämon. El funeral de Bergman, pieza con la que «se convirtió en 2024 en la primera artista española en inaugurar el prestigioso Festival de Avignon, donde ha sido programada en numerosas ocasiones».

El fallo de este premio pone en valor, asimismo, que «la artista ha mostrado además otras creaciones como Vudú (3318) Blixen y Terebrante, con las que ha consolidado una carrera como dramaturga, directora e intérprete definida por un lenguaje de enorme riesgo y calidad, que la ha confirmado como un referente dentro y fuera de España para la creación escénica contemporánea».

Angélica Liddell es el nombre artístico de Catalina Angélica González Cano (Figueras, Girona, 1966), dramaturga, directora y actriz y una de las creadoras contemporáneas más influyentes en la escena internacional.

Licenciada en Psicología y Arte Dramático, inicia su trayectoria dramatúrgica en 1988 con la obra ‘Greta quiere suicidarse’, por la que recibe el Premio Ciudad de Alcorcón.

Durante sus inicios escribe también La condesa y la importancia de las matemáticas (1990) o El jardín de las mandrágoras (1991).

En 1993 inicia una nueva etapa artística con la compañía Atra Bilis Teatro, que funda junto a Gumersindo Puche, y con la que ha montado exitosos espectáculos con los que ha girado por los principales festivales y escenarios del mundo, como el Festival de Avignon —estrenó su última obra en la Corte de Honor del Palacio de los Papas-, el Wiener Festwochen y el Teatro del Odeón de París. Entre sus obras se encuentran títulos como ‘La falsa suicida’ (2000), ‘El matrimonio Palavrakis’ (2001), ‘Once Upon a Time in West Asphixia’ (2002), ‘Hysteria Passio’ (2003), ‘Boxeo para células y planetas’ (2006).