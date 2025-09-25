La 8 León inaugura su XXXV temporada con nuevos proyectos, más contenidos y una apuesta firme por la identidad local

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 8 León presenta este viernes oficialmente su XXXV temporada en un acto en Villadangos del Páramo, con la presencia de autoridades, representantes institucionales y profesionales de la comunicación. La cita, considerada el evento más importante del año para la cadena, marca el inicio de una nueva etapa que combina la esencia local con la innovación audiovisual.

Hace 35 años, el empresario José Luis Ulibarri impulsó la primera televisión de ámbito local en Castilla y León, un proyecto pionero en España que con el tiempo se ha convertido en un modelo único en Europa. Hoy, CYLTV continúa esa trayectoria con 10 informativos diarios personalizados para cada provincia, dos ediciones diarias de actualidad y una programación de entretenimiento que acompaña a los espectadores los 365 días del año a través de los canales La 7 y La 8.

Durante la presentación será recordada la figura de Jesús Sanz, profesional clave en la historia de la cadena, y se presentará el lanzamiento de La 8 Rural, un espacio destinado a dar voz a los pueblos, juntas vecinales y pedanías.

La XXXV temporada llega con tres producciones destacadas:

Nazarenvus, un trabajo documental sobre la presencia del Nazareno de León en Roma durante el Jubileo de las Cofradías.

Reino. La Historia de León, que estrena su capítulo V con una producción cinematográfica y la participación de más de 100 voluntarios.

Moteros 2ª edición, un reality de aventura en el que 14 participantes recorrerán más de 7.000 km desde León hasta Transilvania.

Estos proyectos, liderados por profesionales como Carlos Ochoa, Emma Rosa Posada y Rebeca López, muestran la capacidad de producción de la televisión leonesa, capaz de competir en calidad y creatividad con grandes formatos nacionales.

La cadena mantiene una apuesta firme por la información local, con seis espacios informativos diarios y una cobertura de más de 1.000 ruedas de prensa en la última temporada. Asimismo, continúa potenciando el entretenimiento con contenidos propios y colaboraciones con productoras de la tierra.

“Queremos ser una televisión que une, que reconoce lo bueno, que acompaña a nuestros mayores en las zonas rurales y que muestre al mundo lo que es León, sin perder nuestra esencia cercana y comprometida", sostiene el director de La 8 León, Juan Francisco Martín Fresneda.

Con este espíritu, La 8 León afronta su temporada número 35 con más esencia de León que nunca, consolidándose como líder en información local y referente en entretenimiento en la provincia.