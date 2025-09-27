Textos de Angélica Liddell para Flora Tristán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía Raízde4teatro presenta, hoy en el Teatro El Albéitar y dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Asociación Flora Tristán, ¿Por qué? (microteatro) con tres pases de 15 minutos de duración: 20.30, 21.00 y 21.30 horas.

Más actividades completarán la jornada con un coloquio final con la compañía teatral en el teatro tras el tercer pase, a las 21.45 horas, además de un coloquio paralelo a las actuaciones sobre el tema de la obra con la AFL Flora Tristán a partir de las 20.30 horas en la Sala de Exposiciones César Ordóñez del Ateneo Cultural El Albéitar. Se mantendrá hasta el final de los pases de teatro.

Sobre la obra se explica que «¿Por qué? Esa es la pregunta del dolor. Esa es la pregunta que se hace esta mujer con el cuerpo y el corazón desgarrado. Y a través de la palabra y del flamenco nos irá introduciendo en su particular mundo de soledad e impotencia. Una mirada rabiosa, apasionada y cruda sobre un problema por desgracia demasiado presente en nuestro entorno inmediato. Un espectáculo que busca remover las conciencias sin renunciar a la belleza».

La ficaha artística la componen la actriz: Mari Ángeles Alonso, texto: Angélica Liddell, cartel: María Riera, asesoramiento en teatro de objetos: Jaime Santos (La Chana) y dramaturgia y dirección: Marieta Monedero.

Respecto a la música sonoarán «Alcobichuela», de Diego del Morao, fragmentos de «The Goldberg Variations», interpretados por Glen Gould y de «Todo es de color», de Lole y Manuel. Los textos han sido extraídos de La casa de la fuerza y Te haré invencible con mi derrota, de Angélica Liddell.

Organiza la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, dentro del programa de actividades de su 50 Aniversario (2025). 50 años de Feminismo en León.

La Asociación Feminista «Flora Tristán» fue creada en León en 1975 por un grupo de mujeres que ya habían coincidido en el marco de las actividades propiciadas por la izquierda leonesa, y en concreto, dentro del Club Cultural y de Amigos de la Naturaleza (CCAN).