La música toma las plazas de León

El asturiano Hevia cierra este sábado 27 de septiembre la presente edición del Festival Celta Internacional, que regresó como suculento aperitivo de San Froilán del 25 al 27 de septiembre con la Plaza Mayor como escenario perfecto. Hevia es un artista que ha revolucionado la música celta a nivel internacional y el gaitero que más discos ha vendido en todo el mundo, con tres millones de copias. Ha conseguido discos de Oro y Platino en Italia, Hungría, Bélgica, Portugal, Dinamarca o Nueva Zelanda, entre otros países. Es inventor de la gaita electrónica, con Alberto Arias y Miguel Dopico. Al igual que los conciertos de Budiño (Galicia) el 25 de septiembre y Startijenn (Bretaña francesa) ayer 26 de septiembre, el de Hevia tendrá como hora de comienzo las 22.00 horas.

A escasos pasos, otra plaza será la sede de León Street Music. La Plaza del Grano volverá a ser santo y seña de la parroquia leonesa más rockera, que se encuentra en su salsa en los conciertos que tienen lugar en este espectacular enclave de la ciudad. La idea de la Concejalía de Fiestas, dentro del contexto de las fiestas de San Froilán, es dar voz de nuevo al talento musical leonés tras el éxito del ciclo celebrado en el marco del Festival de Verano «León, Cuna del Parlamentarismo», que acercó a la capital leonesa durante este periodo estival a catorce grupos de música en diferentes plazas de la ciudad, convirtiéndose estos espacios en su mejor escaparate. De esta manera, la Plaza del Grano se convertirá en un gran escenario al aire libre para acoger una jornada única el sábado 27 de septiembre. Este consolidado encuentro, que ya celebra su quinta edición, reunirá a diversos artistas locales que, con propuestas que van desde el rock y el pop hasta la música urbana, ofrecerán una jornada gratuita y abierta a todo el público, entre las 13.00 y las 20.00 horas. Serán siete conciertos de 50 minutos cada uno que llenarán de ritmo, color y energía el corazón de la ciudad en una de sus fiestas más emblemáticas.

Gastón Zadoff y Manu Blanco abrirán la jornada del sábado a las 13.00 horas. A partir de las 14.00 horas, tomará el relevo Alguien Más. Bel Prada continuará la jornada a las 15.00 horas. Kaioshin a las 16.00 horas, Malos Versos a las 17.00 horas y Flaco Mamba 18.00 horas rematarán las actuaciones de los grupos.

Legendario Hardcobo

Y tras ellos, Hardcobo Dj cerrará la jornada a las 19.00 horas. Conocido también por estar al frente del Black Dog, uno de los templos de la escena rock de León, Hardcobo es un veterano a los platos que mantiene intacta la energía de los primeros días. Ha pinchado en todo tipo de espacios de León y la provincia, llevando siempre su sello personal. Sus sesiones son un viaje ecléctico que atraviesa múltiples estilos, desde el funk y el soul de los años 60 y 70 hasta la psicodelia, los ritmos latinos o las sonoridades africanas.