'Sufragistas', en botines

Este martes a las 19.00 horas el Museo Casa Botines Gaudí organiza el cinefórum de la película Sufragistas. Con motivo de la exposición temporal La Conquista del Voto se han programado dos cinefórums en los que se visionará la película y al finalizar habrá un coloquio.

La película de esta semana es Sufragistas, un drama histórico que cuenta el movimiento sufragista que nació en Inglaterra. Dirigida por Sarah Gavron, a través de la protagonista Maud (Carey Mulligan), se expone la situación de las mujeres sufragistas que en su mayoría eran obreras que se radicalizaron y arriesgaron su vida para luchar por sus derechos. El acceso es libre y gratuito por la puerta de la calle Pilotos Regueral.

La exposición La Conquista del Voto se puede visitar en el sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí hasta el 12 de enero de 2026. Esta muestra recorre los acontecimientos fundamentales que marcaron la historia hacia el reconocimiento político y constitucional del derecho al voto femenino.

A través de los personajes destacados que impulsaron los avances y de piezas originales de la época, como la urna en la que por primera vez las mujeres en España pudieron ejercer su derecho en unas elecciones en 1933, la muestra se adentra en el camino en la lucha hacia la igualdad.

Las piezas de la exposición proceden de la colección de constitucionalismo Víctor Miguélez y que están depositadas en el Archivo FUNDOS. Más de 70 piezas entre las que se encuentra una primera edición de la Constitución de 1812 y artículos de revistas que muestran el movimiento sufragista de la mujer en diferentes países.