Patrimonio permite salvar la fachada del edificio Mirador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio, en su reunión mensual, presidida por el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, dio luz verde a la memoria de los trabajos de control y excavación arqueológica realizados tras la demolición de una edificación adosada a la muralla, en el número 29 de la avenida de los Cubos, donde se documentó un tramo oculto durante más de un siglo, así como detalles del sistema de cimentación y la estructura del paramento y la torre. Patrimonio también autorizó la intervención en la fachada de piedra del edificio Mirador —conocido como el Consistorio Viejo— en la Plaza Mayor. El proyecto pretende paliar los problemas derivados de las patologías de la cubierta, así como los problemas de salubridad debidos a la ascensión de humedad por capilaridad en la planta baja, suponen un punto crítico en el mantenimiento del inmueble. Las patologías de la piedra y forja, deberán ser solventadas igualmente en el presente proyecto. El edificio Mirador, el único sin soportales en la plaza, data del siglo XVII (como la plaza) y posee el mayor grado de protección dentro del catálogo de la edificación del Plan Especial del Conjunto Histórico de León. También se ha autorizado el proyecto de mejora de eficiencia energética mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Centro de Recepción de Visitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa en Posada de Valdeón, por el que se deberá llevar a cabo un control arqueológico de los movimientos de tierras de la canalización hasta el Centro de Visitantes, dado que dicha instalación afecta en su parte suroeste a la necrópolis de San Juan del yacimiento arqueológico `Ermita de San Juan´.

El castillo de Laguna

Se ha recibido de conformidad el proyecto modificado de restauración y rehabilitación de la Torre del Homenaje como primera fase para su uso como Centro de Historia y Cultura del Castillo en la localidad de Laguna de Negrillos, bajo las prescripciones de proteger los revocos, inscripciones y grafitis originales en los paramentos interiores mediante señalización explícita, y alejar la salida de agua de las gárgolas para evitar daños en las superficies, destacando además la recuperación de los seis niveles originales de la torre y la creación de un nuevo nivel expositivo con acceso al adarve. En la iglesia del Salvador en la localidad de Villacil, término municipal de Valdefresno, se ha autorizado el informe técnico de los trabajos de control arqueológico realizados durante la renovación del pavimento. El proyecto de colocación del suelo en la nave central deberá adaptarse al hallazgo de una estructura de piedra que se conservará para que sea visible. Además, se preservarán los retazos de suelo localizados entre la tarima y las paredes noreste y suroeste, así como el empedrado y el suelo de circulación de época medieval. También se ha autorizado la extracción del sarcófago de plomo hallado durante la ejecución de las obras de ampliación de un supermercado en Astorga para su traslado al Museo de León.