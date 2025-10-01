Confirmado: Taylor Swift vendrá a León con 'The Life of a Showgirl'

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Cuando Taylor Swift saca un disco nuevo, no hay ninguna otra noticia cultural que le pueda hacer sombra. Y esta semana, el viernes 3 de octubre, no solo lanza álbum -'The Life of a Showgirl'-, sino que lo acompaña con una especie de película que estará en salas tan solo tres días.

'The Life of a Showgirl', inspirado en 'The Eras Tour'

El 13 de agosto, la reina actual del pop, Taylor Swift, sorprendió a sus 'fans' anunciando un nuevo disco para el 3 de octubre, 'The Life of a Showgirl', inspirado en su exitosa gira mundial 'The Eras Tour' y con una colaboración junto a otra de las ídolos musicales del momento, Sabrina Carpenter.

Serán doce temas que tratan "sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante", explicó entonces la cantante, que poco después anunció además el estreno de un proyecto audiovisual, 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl'.

Una "fiesta especial" de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento del álbum, que se proyectará en más de 8.000 cines de más de 50 países entre los días 3 y 5 de octubre. La expectativa es enorme, como todo lo que rodea a la cantante estadounidense.

En León, los swifties podrán verla en Odeón Multicines y los Cines Van Gogh.