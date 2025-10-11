De fiesta en las Tierras Pobladas de Gordoncillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este domingo, 12 de octubre, el Espacio Cultural y Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, Mihacale, se llenará de música, aromas de pan recién hecho y la intensidad de los mejores quesos del sureste leonés. Una propuesta pensada para disfrutar en comunidad y rendir homenaje a los oficios y saberes que siguen alimentando nuestra identidad colectiva.

A las 16.:30 horas, el panadero Óscar Buyo (Companeiru) ofrecerá un taller de elaboración de panes del mundo. A partir de una masa común, se crearán distintas variedades que nos invitan a reflexionar sobre cómo las tradiciones viajan, se mezclan y se transforman. Un ejercicio de memoria viva que, como la música, traspasa fronteras y se enriquece con el paso del tiempo.

A las 19.00 horas, con las masas de pan reposando, el patio del museo se convertirá en una gran plaza para el encuentro, donde se podrá degustar una selección de quesos elaborados en queserías del sureste leonés — Praizal, Manzer y Soterano — acompañados de panes artesanos salidos del horno de Companeiru.

Pero la verdadera esencia de esta fiesta está en el intercambio y la participación. El objetivo es «llenar nuestra mesa de sabores, de saberes y de historias contadas a través de lo que cocinamos», aseguran desde la organización del evento. De hecho, añaden que «invitamos a todas las personas que se acerquen a traer sus propios platos, mermeladas, conservas o dulces caseros, junto con las recetas escritas, para disfrutar del placer de probar, aprender, compartir y formar parte de nuestro Recetario de Tierras Pobladas».

La jornada se completará con la actuación musical de Dr. Pino (colectivo sonidero del noroeste) que llevará de viaje por los sonidos y ritmos de América. «De fiesta en las Tierras Pobladas» es una invitación a disfrutar de los placeres sencillos y verdaderos: la amistad, el encuentro, la buena música y los productos elaborados con cariño", proponen en Gordoncillo.