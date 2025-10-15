El Gran Café celebra sus 35 años con Karavana, Jero Romero y Niños Bravos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gran Café, uno de los locales leoneses con programación musical estable, celebra sus 35 años de historia con un doble concierto. El día 25 actuarán en Espacio Vías Karavana y Niños Bravos; y, un día después, en el Gran Café, Jero Romero.

Espacio Vías acogerá, el día 25, a las 19.00 horas (entradas 23 euros) a Karavana, integrado por Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería). El grupo acaba de publicar su segundo LP, Entre Amores y Errores, en el que retratan los anhelos, los miedos, las miserias y las glorias de toda una generación. La banda realiza un ejercicio mayúsculo de honestidad, valentía y salvajismo en este nuevo trabajo que han autoeditado ellos mismos entregando diez canciones que llevan únicamente su sello.

Ese mismo día y en el mismo escenario actuarán Niños Bravos, el supergrupo formado por Nacho García, Rita Dolores, Dani Belenguer y Miky Llaguno. Músicos que han militado en formaciones como St. Woods, Jack Bisonte, Alavedra o Tiburona; un bagaje que les ha dado la experiencia para juntarse en este proyecto que han formado a finales de 2023. En sus canciones hay referencias a Weezer, a Dominic Fike, Green Day, Wet Leg o a Ginebras, sus propias compañeras de Vanana Records. Tras poco más de un año desde su formación, Niños Bravos lanza su primer EP: Grandes Éxitos, con el que el grupo resume así su meteórica trayectoria para contar cómo sus mayores fracasos al final terminan convirtiéndose en grandes éxitos. Esta colección de hits incluye cinco temas originales y la versión de Un beso y una flor, la mítica canción de Nino Bravo, gran referente del grupo.

El día 26 la celebración se traslada al Gran Café, donde Jero Romero ofrecerá un concierto acústico de voz y guitarra, a las 19.00 horas (entradas 23 euros). En estos conciertos suyos que, sin pretenderlo, reivindican el oficio de escritor de canciones y vienen a demostrar el poder de las buenas melodías, en general. De las de Jero en particular. Un directo que deja huella en quienes asisten.