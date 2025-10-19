Diario de León

La Asociación Flora Tristán presenta el martes en León el libro ‘50 años de pensamiento y activismo’

Será a partir de las 19.30 horas en la sede del Instituto Leonés de Cultura

Exposición de la AFL Flora Tristán al cumplir los 40 años, en 2015.JESÚS F. SALVADORES

ICAL

La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán presentará el martes, 21 de octubre, a partir de las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, el libro titulado ‘50 años de pensamiento y activismo’, que incluye los materiales gráficos y textuales de la exposición exhibida entre mayo y junio en el Museo de León sobre el trabajo realizado desde 1975 por la asociación, además de una muestra de las conferencias, artículos de prensa, hojas volanderas, actividades, manifiestos y algunas fotografías que ilustran su activismo.

El objetivo del libro es “mostrar cuán civilizador es el feminismo, que analiza e interviene en todos los espacios locales y mundiales en que las mujeres ven vulnerados sus derechos a la vida, a la autonomía, a la igualdad y a ser nombradas y reconocidas como la mitad que son de la especie humana”.

