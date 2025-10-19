La Asociación Flora Tristán presenta el martes en León el libro ‘50 años de pensamiento y activismo’

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán presentará el martes, 21 de octubre, a partir de las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, el libro titulado ‘50 años de pensamiento y activismo’, que incluye los materiales gráficos y textuales de la exposición exhibida entre mayo y junio en el Museo de León sobre el trabajo realizado desde 1975 por la asociación, además de una muestra de las conferencias, artículos de prensa, hojas volanderas, actividades, manifiestos y algunas fotografías que ilustran su activismo.

El objetivo del libro es “mostrar cuán civilizador es el feminismo, que analiza e interviene en todos los espacios locales y mundiales en que las mujeres ven vulnerados sus derechos a la vida, a la autonomía, a la igualdad y a ser nombradas y reconocidas como la mitad que son de la especie humana”.