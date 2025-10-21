Artistas que buscaron un panteón para inspirarse

El Panteón Real de San Isidoro no es solo la última morada de doce reyes, diez reinas y ocho infantes, sino una obra maestra que, a su vez, ha inspirado a infinidad de artistas. A partir del jueves se convierte en sala de exposiciones. Bajo el título El Panteón Real a través de las miradas, albergará una selección de piezas que rinden culto a la conocida como ‘Capilla Sixtina del Románico’. Las excepcionales pinturas murales del siglo XII representan a España en el nuevo museo internacional de la FAO en Roma —donde el Calendario Agrícola del Panteón Real ha brillado como emblema del patrimonio leonés—.

El Museo de San Isidoro, muy activo desde su reciente reforma y ampliación, acoge una exposición temporal para redescubrir cómo este tesoro leonés ha influido en artistas de diversas épocas y disciplinas.

El Panteón Real, construido en la primera mitad del siglo XII bajo el reinado de Fernando I y doña Sancha, alberga un ciclo pictórico románico de una maestría incomparable, con escenas bíblicas que incluyen el Pantocrátor, la Anunciación a los Pastores o el Calendario Agrícola, un testimonio único de la vida rural medieval. Pero su influencia trasciende el tiempo: fue aquí, entre 1115 y 1120, donde surgió la primera manifestación conocida en la historia de la pintura española de un «belén», con la Virgen, San José, el Niño Jesús, el buey, la mula y una figura ya olvidada en la tradición navideña, la ancilla o criada.

El maestro del azulejo

Esta herencia ha inspirado a artistas modernos que han reinterpretado el Panteón con técnicas contemporáneas. Uno de los ejemplos más destacados es Daniel Zuloaga Boneta (1852-1921), el ceramista madrileño de origen vasco que, fascinado por el románico leonés, reprodujo hasta el más mínimo detalle las pinturas del Panteón en dos paneles de cerámica.

Estas obras, propiedad del coleccionista leonés Víctor Miguélez, fueron exhibidas en 2021 al Museo Casa Botines Gaudí. Ahora, una pieza de Zuloaga regresa a su musa original: una escena costumbrista leonesa ambientada en el interior del Panteón. El maestro del azulejo capturó la esencia de un enclave que fue un referente romántico.

Una mirada contemporánea

En la muestra también destaca la mirada fotográfica de Fernando Manso, uno de los artistas visuales más prestigiosos del país. Su fotografía artística del Panteón forma parte de una trayectoria que incluye la exposición Susurros de piedra, donde inmortalizó el patrimonio español. Manso, que asistirá a la inauguración, captura la atmósfera mística del espacio con una sensibilidad que evoca la luz románica original.

No faltarán toques etnográficos en la exposición, como un bordado sobre seda realizado por la leonesa María del Pilar Antón Rodríguez e inspirado en motivos del Panteón. Una colección de sellos ofrecerá una perspectiva filatélica, con el monumento convertido en icono postal. La visión más contemporánea llega de la mano de la tecnología: una experiencia inmersiva en Realidad Virtual desarrollada por HP SCDS. Este proyecto, que involucró a un equipo de diez ingenieros expertos en fotografía, modelado 3D, programación y diseño gráfico, permite «entrar» en el Panteón de forma virtual, como un túnel del tiempo entre el románico medieval y el siglo XXI.

En la pequeña exposición no estará una curiosa obra que forma parte de la colección del Museo del Prado. Se trata de una pintura de José María Avrial y Flores (Madrid, 1807-1891) en la que ofrece una vista —poco ajustada a la realidad— del Panteón de los reyes de León durante la visita del rey Felipe III. En efecto, el monarca recorrió el panteón donde están enterrados algunos de sus antepasados en enero del año 1602.