La iglesia más antigua de León se reinventa y toma otro rumbo

Se libró de la piqueta de milagro. San Salvador de Palat del Rey, la iglesia más antigua de la capital leonesa, reabrirá en diciembre convertida en museo. Ya lo fue en el pasado. Pero lleva cinco años «en blanco». Este templo mozárabe del siglo X, fundado por el rey Ramiro II, que sufrió décadas de abandono y restauraciones plagadas de altibajos, será un espacio expositivo anexo al Museo Diocesano y de Semana Santa. Se convertirá en una plataforma cultural que fusionará arte sacro, religiosidad popular y creación contemporánea, dando continuidad a una etapa dorada, hasta su cierre en 2020.

El camino de Palat del Rey no ha sido fácil. Ya a principios del siglo XX, el historiador Manuel Gómez Moreno, máximo estudioso del mozárabe leonés, alertaba sobre su estado ruinoso en su Catálogo monumental de la provincia de León. «La iglesia histórica más antigua de la ciudad y que ha conservado su ostentoso nombre es quizá también la más ruin», lamentaba en 1925, denunciando planes para su demolición.

Gómez Moreno, junto al arquitecto Juan Crisóstomo Torbado, quien excavó el templo en 1910, y el historiador Ricardo Orueta, tutor de Lorca, Dalí y Buñuel en la Residencia de Estudiantes —y salvador de los tesoros del Museo del Prado durante la Guerra Civil—, lucharon por su conservación. Orueta, como director general de Bellas Artes en 1931, defendió con vehemencia este «interesantísimo vestigio», como lo definió.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1931, la iglesia resistió, pero el abandono obligó a cerrarla al culto en 1984, cuando se encontraba al borde del colapso. En aquella fecha el edificio amenazaba con partirse en dos. La restauración, con incontables contratiempos, comenzó en 1995.

En primer lugar se repararon los daños estructurales. Las goteras de la cubierta habían provocado estragos en muros y suelos y un desplazamiento general de la iglesia hacia el oeste, debido a una grieta vertical en el muro de la capilla de La Caridad.

Además, los actos vandálicos habían deteriorado las puertas y la fachada. En una segunda fase se restauraron el retablo de la iglesia, del siglo XVI, encajado en el ábside, desde que en los años sesenta del siglo pasado cambió su posición original —en el centro de la iglesia—, al modificarse el ritual de la liturgia. La última fase fue la creación de un museo para explicar la historia de Palat.

En 2005, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León destinó 380.000 euros para nuevas restauraciones que permitieron reabrir un año después Palat del Rey como espacio cultural, bajo la coordinación del canónigo Máximo Gómez Rascón. En catorce años albergó más de cuarenta exposiciones, de temática religiosa, popular y hasta de arte contemporáneo. Una de las más espectaculares fue la dedicada a la magna restauración de la Catedral de León en el siglo XIX, con fotografías inéditas hasta entonces.

La Catedral como proveedor

Tras nuevas intervenciones y equipar a la pequeña iglesia con recursos didácticos, Palat del Rey regresa con una misión renovada. Gestionada a partir de ahora por la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa, es posible que exhiba piezas que pasan desapercibidas en el Museo de la Catedral, que acumula una cantidad ingente de tesoros.

A la Catedral de León le sucede como al Vaticano, que tiene más de un museo. El de la Catedral se constituyó en 1917, aunque no abrió sus puertas hasta 1930. En 1947 se funda el Museo Diocesano por el obispo Luis Almarcha, gran amante y coleccionista de arte. Casi cuatro décadas después el obispo Fernando Sebastián propone al Cabildo la unificación de los dos museos. Desde los años setenta, y ante la proliferación de robos en las iglesias de la provincia, muchos párrocos depositaron en este museo piezas valiosas, engordando su ya de por sí extensa colección. Actualmente, la Catedral posee uno de los museos más importantes del patrimonio eclesiástico de España.