Arranca la Seminci con Fundos como gran colaboradora

La alfombra azul que precede a la gala inaugural de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) se ha llenado de guiños a Palestina con chapas, pañuelos y una protesta a la que se han acercado tanto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como el director del certamen, José Luis Cienfuegos. Una alfombra —azul este año, frente al verde de ediciones anteriores— que también ha recorrido la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; o la cineasta Isabel Coixet, que compite en la Sección Oficial con la película ‘Tres adioses’, que se proyectará tras la gala. De hecho, Coixet ha afirmado en declaraciones a los periodistas que la de Palestina «es una causa por la que merece hacer ruido», y ha recordado que en años anteriores también ha habido protestas por otras causas durante la inauguración, para valorar que sirven de algo: «adelante». Músicos como el rapero Erik Urano y buena parte de los invitados han llevado chapas en la que se podía leer ‘Free Palestine’, incluido el ministro Urtasun en la solapa de su chaqueta. Mientras, a pocos metros y tras un cordón de seguridad, una treintena de miembros de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid han coreado lemas contra Israel. A ellos se han acercado tanto el ministro de Cultura como el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos.

Por otra parte, el director general de Fundos, José María Viejo, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han firmado la participación de la Fundación como patrocinador Plata en la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

En la presentación del acuerdo, a la que también ha asistido Blanca Jiménez Cuadrillero, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, y el director de Seminci, José Luis Cienfuegos, se ha destacado el incremento en esta edición del número de proyecciones programadas en el Auditorio Fundos Fórum Valladolid. Con 49 pases previstos, incluyendo tanto los 36 abiertos al público como los programados para escolares en la sección Miniminci, que comienzan la semana previa al festival, el Auditorio de Fundos se convierte este año en la segunda sede de Seminci en número de proyecciones.

El director general de la Fundos, José María Viejo, ha recordado además «la importante inversión realizada por Fundos en la renovación de los equipos de proyección y sonido», que el Auditorio ubicado en Fuente Dorada ya estrenó en la pasada edición.

Fundos mantiene también en la 70ª edición la concesión del Premio Especial del Jurado a uno de los largometrajes incluidos en la sección Punto de Encuentro, dotado con un trofeo conmemorativo obra del escultor leonés Amancio González y 10.000 euros en metálico.