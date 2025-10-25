Las fotos de la Semana Internacional de Cine de Valladolid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La gala de inauguración de la 70 edición de la semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha destacado el papel de las escuelas cinematográficas y audiovisuales españolas en una ceremonia de apertura que ha rendido homenaje a sus 'semanistas', ha estado marcada por los mensajes reivindicativos ante el "genocidio" en la Franja de Gaza y ha ensalzado el papel del cine de autor como lugar de debate y de reflexión.

La ceremonia ha arrancado sobre las 19.00 horas de este viernes tras la celebración de la alfombra azul por la que han desfilado destacadas personalidades del ámbito cultural y figuras políticas, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Igualdad, Ana redondo; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el director del festival, José Luis Cienfuegos, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

La gala de inauguración ha estado presentada por la periodista Pepa Blanes, quien ha puesto en valor que Seminci "apuesta por el cine de autor" y ha resaltado el conocimiento sobre cine de la ciudad de Valladolid con la participación de los 'semanistas' --el público de diferentes edades que disfruta del festival--.