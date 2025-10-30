León recibe al músico de ‘Los Soprano’

Hay vidas que parecen guiones de serie B. La de Nick Reynolds es una de ellas. Hijo del legendario Bruce Reynolds, cerebro del atraco al tren correo de Glasgow en 1963, con un botín equivalente a 83 millones de euros actuales, es escultor de máscaras mortuorias y el músico que le dio banda sonora a las sombras de la mafia italoamericana en la obra maestra Los Soprano. Este fin de semana, Reynolds aterriza en el Museo del Pop de Santa Colomba de Somoza como invitado en el Dock of the Bay, un festival de cine documental musical que se celebra en San Sebastián desde hace diecisiete años.

Reynolds, que es también productor de cine, parece sacado de un documental de Danny García, realizador catalán afincado en Nueva York y amante de bucear en hoteles malditos como el mítico Chelsea de Manhattan, que también estará en Santa Colomba de Somoza.

Nick Reynolds, que sostiene que «la muerte es solo otra máscara», estará en el museo que gestiona el músico leonés Álex Cooper el día de Todos los Santos, aunque parezca una broma macabra. Mantendrá un coloquio con Danny García sobre Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones, documental que dirige y produce el polifacético artista británico. «Mi padre era un romántico empedernido, un dandi del delito que robaba por estilo, no por necesidad», escribe Reynolds en The Ghost Train, su libro de memorias donde deshoja el mito familiar sin piedad ni adornos. El hijo ha convertido esa herencia en arte: el molde de la cara de Bruce, tomada en su lecho de muerte en 2013, es una de sus piezas más crudas, un rostro sereno que oculta las arrugas de una vida en fuga.

Pero Reynolds no se queda en la escultura. Toca la armónica con los Pretty Things, esa banda de garaje que sobrevivió a los sesenta oliendo a cerveza y anfetaminas, y forma parte de Alabama 3, el dúo electrónico que le regaló a Los Soprano su himno inicial: Woke Up This Morning. Compuso una letra hipnótica pensando en resacas sureñas, pero se convirtió en la sintonía de una saga magistral.

Mañana, Santa Colomba estrena Dock of the Bay, a las 17.15 horas, con la actuación de Le Pianoteur, la compañía francesa que rueda pianos por las calles como si la música pudiera descarrilar el tiempo. A las 18.00 horas, Benja Villegas, el catalán del célebre vídeo Generación Perdida, junto a Fernando Alfaro, eterno nómada de Surfin Bichos, que viaja solo con su guitarra como quien huye de un atraco fallido, hablarán de documentales que suenan.

El festival, durante tres noches, se trasladará al cine Velasco de Astorga. Esta sala proyectará mañana, a las 21.00 horas, Omar & Cedric: If This Wver Gets Weird. El sábado, a la misma hora, podrá verse Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones. Y el documental elegido para el domingo, también a las 21.00 horas, es Naturalesa morta, la historia de Sexy Sadie. El domingo, a las 18.00 horas, Toti García y Jaime García Soriano, de Sexy Sadie, hablarán del documental sobre la banda mallorquina; y Jaime tocará en acústico.

El sábado, a las 23.00 horas, el Casino de Astorga acoge una ‘pinchada’ a cargo de Dj’s Gautxos, Chico Eléctrico y Poison Elvi.

En un país que prefiere archivar los secretos en sótanos, este Dock of the Bay maragato es un recordatorio de que las historias que atrapan no mueren, solo cambian de máscara.