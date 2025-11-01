Hallowindie, una cita para pasarlo de miedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hallowindie, frente a otros festivales efímeros, ha conseguido algo que en León es toda una proeza: resistir. Y van cinco años. Cada edición llena el Palacio de Exposiciones gracias a bandas de primera línea y a un público que acude disfrazado, dipuesto a divertirse y a convertir el Día de Todos los Santos en una fiesta; con el aliciente de los premios que recibirán los disfraces más originales. La cita arranca hoy, a las 17.30 horas, con Dj Motto, que cerrará la velada tras la actuación de Siloé. La banda leonesa Cosmética se sube al escenario a las 18.00 horas. A las 19.15 será el turno de Mañana Viernes. La actuación de Bombai está prevista para las 20.00 horas. A las 21.30 tomará el relevo Veintiuno. Y a las 23.15 tocarán León-Benavente. Cierra el cartel la banda vallisoletana Siloé, que se subirá al escenario a la una de la madrugada.

León Benavente se define como una banda «que habla de la crónica del día a día», cuyas letras se nutren de todo aquello que viven. «No somos partidarios para nada de lo que está pasando en Gaza ni tampoco en Ucrania. No nos gustan las guerras», y ante las polémicas y críticas suscitadas en los últimos meses sobre el posicionamiento en temas políticos o sociales de los artistas, el batería César Verdú defiende, en declaraciones a la Agencia Efe, que debe ser algo libre. Asegura que ellos no se esconden, que por sus canciones se sabe dónde se encuentra la banda: «Siempre estamos posicionados con que el sistema no nos atropelle, intentar entender el mundo en el que vivimos», y confía en que sus canciones ayuden a entenderlo un poco mejor, a empatizar.

Siloé hace escala en León antes de iniciar una gira mundial con el cartel de entradas agotadas en las salas españolas y paradas en Argentina, Colombia, México y Chile. El trío vallisoletano ha lanzado su nuevo tema, Campo Grande, que nace del parque homónimo, un lugar que marcó su infancia y sus sueños. Un tema que reivindica el valor de lo cotidiano, lo local y lo emocional.

Además de los conciertos, el Palacio de Exposiciones ofrecerá numerosas actividades para todos los públicos. Entre ellas, un túnel del terror, una feria de los horrores con juegos y premios, números circenses, espectáculos de danzas urbanas y una amplia zona de descanso con foodtrucks y barra de bebidas. El tradicional concurso de disfraces volverá a ser uno de los protagonistas del festival, con premios de 1.000 euros al mejor disfraz grupal (a partir de cinco personas) y de 500 euros al mejor disfraz individual o en pareja. Entre los asistentes se sortearán sesiones de circuitos termales y noches de hotel rural, entre otros premios.