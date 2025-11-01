Diario de León
Hallowindie, una cita para pasarlo de miedo

El Palacio de Exposiciones acoge una fiesta que hace divertido el día Todos los Santos con la música de Siloé, León-Benavente, Veintiuno, Bombai, Mañana Viernes y Cosmética

Los integrantes del trío vallisoletano Siloé.

Los integrantes del trío vallisoletano Siloé.j.m. garcía

Hallowindie, frente a otros festivales efímeros, ha conseguido algo que en León es toda una proeza: resistir. Y van cinco años. Cada edición llena el Palacio de Exposiciones gracias a bandas de primera línea y a un público que acude disfrazado, dipuesto a divertirse y a convertir el Día de Todos los Santos en una fiesta; con el aliciente de los premios que recibirán los disfraces más originales. La cita arranca hoy, a las 17.30 horas, con Dj Motto, que cerrará la velada tras la actuación de Siloé. La banda leonesa Cosmética se sube al escenario a las 18.00 horas. A las 19.15 será el turno de Mañana Viernes. La actuación de Bombai está prevista para las 20.00 horas. A las 21.30 tomará el relevo Veintiuno. Y a las 23.15 tocarán León-Benavente. Cierra el cartel la banda vallisoletana Siloé, que se subirá al escenario a la una de la madrugada.

León Benavente se define como una banda «que habla de la crónica del día a día», cuyas letras se nutren de todo aquello que viven. «No somos partidarios para nada de lo que está pasando en Gaza ni tampoco en Ucrania. No nos gustan las guerras», y ante las polémicas y críticas suscitadas en los últimos meses sobre el posicionamiento en temas políticos o sociales de los artistas, el batería César Verdú defiende, en declaraciones a la Agencia Efe, que debe ser algo libre. Asegura que ellos no se esconden, que por sus canciones se sabe dónde se encuentra la banda: «Siempre estamos posicionados con que el sistema no nos atropelle, intentar entender el mundo en el que vivimos», y confía en que sus canciones ayuden a entenderlo un poco mejor, a empatizar.

Siloé hace escala en León antes de iniciar una gira mundial con el cartel de entradas agotadas en las salas españolas y paradas en Argentina, Colombia, México y Chile. El trío vallisoletano ha lanzado su nuevo tema, Campo Grande, que nace del parque homónimo, un lugar que marcó su infancia y sus sueños. Un tema que reivindica el valor de lo cotidiano, lo local y lo emocional.

Además de los conciertos, el Palacio de Exposiciones ofrecerá numerosas actividades para todos los públicos. Entre ellas, un túnel del terror, una feria de los horrores con juegos y premios, números circenses, espectáculos de danzas urbanas y una amplia zona de descanso con foodtrucks y barra de bebidas. El tradicional concurso de disfraces volverá a ser uno de los protagonistas del festival, con premios de 1.000 euros al mejor disfraz grupal (a partir de cinco personas) y de 500 euros al mejor disfraz individual o en pareja. Entre los asistentes se sortearán sesiones de circuitos termales y noches de hotel rural, entre otros premios.

