Palat reabrirá como museo con 'La Piedad' de Carmona

Con la exposición El dolor esculpido: la Piedad de Carmona, que conmemora el 275 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, que organiza la cofradía de Minerva, en colaboración con el Museo Diocesano y de Semana Santa, la iglesia de Palat del Rey reabre sus puertas como museo el 5 de diciembre.

La iglesia más antigua de León, del siglo X, se convierte así en una extensión del Museo Diocesano y de Semana Santa de León. La exposición inaugural reunirá importantes piezas procedentes de toda la Diócesis de León, con obras no solo del propio Luis Salvador Carmona, sino también de destacados escultores como Juan de Angés, Bautista Vázquez, José de Villabrille y Ron, Víctor de los Ríos y otros artistas. Entre las tallas seleccionadas figuran piezas procedentes de Villademor de la Vega, Pajares de los Oteros, Valderas, Barrios de Gordón, Villasinta de Torío, Villarrodrigo de las Regueras y de la propia ciudad de León, entre otras localidades, conformando un recorrido representativo del patrimonio artístico y devocional de toda la diócesis. También las esculturas de San Juan y Virgen Dolorosa procedentes del Museo de San Isidoro y cuatro obras del Museo Catedralicio. La muestra está estructurada en torno a tres ejes temáticos: la figura de Carmona, uno de los grandes escultores del siglo XVIII español, autor de la imagen protagonista; la devoción a la Piedad en el ámbito diocesano, con la presencia destacada de la Piedad de San Martín, centro simbólico y espiritual de la muestra; y la vinculación histórica entre la Iglesia de Palat del Rey y la Cofradía de Minerva y Vera Cruz, poniendo en valor la profunda relación entre este espacio y la historia cofrade leonesa. Con esta exposición, Minerva desea rendir homenaje a la imagen de la Virgen de la Piedad, que cuenta con gran devoción y representación en la Semana Santa leonesa, reafirmando su compromiso con la conservación del patrimonio, la fe y la tradición que la han caracterizado a lo largo de su historia. El evento contará con la colaboración de instituciones culturales y religiosas de la diócesis, así como con el apoyo de entidades públicas y privadas que contribuirán a hacer posible esta celebración histórica.

Exposiciones temporales

En esta nueva etapa, con la muestra El dolor esculpido: la Piedad de Carmona como primera referencia, Palat del Rey pasará a convertirse en un espacio expositivo anexo al Museo Diocesano y de Semana Santa (MDySS) que gestionará la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa y que se centrará en mantener una oferta de exposiciones temporales dentro del programa estable del MDySS para promover la difusión del arte sacro de la Diócesis y de su Semana Santa, combinando aspectos catequéticos y culturales, dando continuidad a la línea de trabajo que inspiró la anterior etapa desde 2006 hasta 2020, impulsada a partir del convenio tripartito de restauración que la diócesis de León rubricaba el 11 de noviembre de 2003 con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León la Junta, y que culminaba en enero de 2006 tras unos trabajos de adecuación y restauración tanto del inmueble como del retablo que el entonces obispo de León, Julián López, calificaba como «un ejemplo verdaderamente admirable de colaboración entre las instituciones» por recuperar Palat, «con todo lo que representa para la ciudad de León».