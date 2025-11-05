Silvia Abad gana el Premio de Poesía joven Victoriano Crémer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La valenciana Silvia Abad Montoliú ha ganado la primera edición del Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer con el poemario titulado Un ser cercano, del que el jurado destaca su calidad estilística y su estilo depurado. El premio, impulsado por la editorial Averso Poesía en colaboración con la concejalía de Acción y Promoción Cultural y el Instituto Leonés de Cultura, contó en el jurado, presidido por la concejala de Cultura, Elena Aguado, con Antonio Colinas, Eloísa Otero, Juan Matas, Antonio Manilla, Víctor M. Díez y Quintela, como representante editorial, y Eladia Guerrero, como secretaria. De las veinte propuestas presentadas a esta primera convocatoria, y recibidas desde diferentes puntos de la geografía española, destaca el jurado que el poemario de Silvia es «un libro depurado, que utiliza los temas universales con una gran renovación estilística». El premio, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección Averso con una tirada de 500 ejemplares, 25 de ellos para la ganadora, pretende ser, aseguran desde la organización, «un trampolín para talentos emergentes»; ya que el certamen está destinado a jóvenes entre 18 y 35 años. Además, «quiere ensalzar la figura de Victoriano Crémer y potenciar la creación poética desde León, una tierra con larga tradición literaria». Desde la editorial dicen estar muy satisfechos con la participación, por la variedad de estéticas y la calidad de los trabajos presentados, remarcan además la pretensión de que dicho premio vaya creciendo.