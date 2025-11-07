Toma y corta lo que quieras con Yoko Ono en el Musac

Años 60, hace 50, una artista llamada Yoko Ono crea lo que aparece como novedoso bajo el título de performance. Por ejemplo, estas dos: Pieza cielo para Jesucristo [Sky Piece to Jesus Christ] y Pieza corte [Cut Piece]. En ellas, lo que Yoko Ono (Tokio, 1933) hace es explorar como pionera una disciplina que aún a cualquier día de 2025 se presenta como vanguardia. Ella se sumerge en un mundo creativo aún por hacer para contar las cosas, o el arte, de otra forma. En Cut Piece propone: «En lugar de dar al público lo que el artista decide dar, el artista da lo que el público decide tomar. Es decir, tomas y cortas lo que quieras: ese era para mí el propósito».

Como actividad previa a la inauguración de la exposición titulada Yoko Ono. Insound and Instructure el sábado en el Musac, hoy viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas en el propio museo tendrá lugar la representación de estas dos performances ideadas por la artista en los años 60. A ello se añade que este mismo viernes también tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de la exposición con la presencia de Gonzalo Santonja Gómez, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León; Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac y comisario de la exposición; Connor Monahan, director del Estudio de Yoko Ono y también comisario de la misma; y Jon Hendricks, tercer comisario de Yoko Ono. Insound and Instructure. Será así la completa forma de dar la bienvenida por todo lo alto a uno de los acontecimientos culturales más importantes del fin de año en España. Y, por supuesto, con el listón de los 100.000 visitantes que se acercaron a ver la exposición de Ai Weiwei como posible horizonte de éxito.

Yoko Ono. Insound and Instructure es una extensa muestra dedicada a esta figura esencial en la historia del arte contemporáneo, pionera del arte conceptual, la performance y el cine experimental; música y activista por la paz. La muestra podrá visitarse ente el 8 de noviembre de 2025 y el 17 de mayo de 2026 en el Musac, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

yoko ono

A vueltas con Yoko Ono, la artista no tiene página web (ohhh!) pero tiene un lugar en wikipedia que cuenta toda su vida y milagros con una generosidad que se sale de la pantalla. Yoko Ono es la sombra de la figura alargada de Lennon, aunque el tiempo haya disipado lo indisoluble para ser una mujer, artista, persona, con John Lennon de fondo como un retrato de un tiempo que nada tiene que ver. Permanecen Ono, las canciones de Lennon y Central Park. El resto son miradas olvidadizas. Hubo un tiempo en el que una performance era un acontecimiento. Ya no. Puede que ahora lo más impactante sea un reel, que es convertir la cultura en una birria. Pero la vida es efímera como ese single inolvidable que incluye (Just Like) Starting Over y Kiss, kiss, kiss como cara B. Por eso, Yoko Ono en León es una oportunidad única.