Álvaro Rodríguez Fominaya seguirá al frente del Musac hasta 2029

Así lo ha confirmado este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, quien ha felicitado a Rodríguez Fominaya por su labor al frente del Musac y le ha expresado el apoyo y confianza de la Junta de Castilla y León.

"El contrato del director creo que expiraba mañana, 8 de noviembre. El contrato del director, que tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza, está porrogado", ha apuntado y ha concretado que esta prórroga tendrá vigencia hasta 2029, durante cuatro años, el máximo tiempo posible según la normativa.

Santonja ha realizado este anuncio en el Musac, en León capital, donde ha participado en la presentación de la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', una de las muestras más completas de la historia expositiva de la artista y la mayor realizada en España por el momento.

Por su parte, Álvaro Rodríguez Fominaya ha agradecido el apoyo recibido por la Consejería de Cultura durante los cuatro años que lleva en el cargo y se ha mostrado "muy satisfecho" de poder continuar otros cuatro años más al frente del Museo.

Rodríguez Fominaya obtuvo la plaza de director del Musac en 2021, tras la finalización del proceso de selección convocado por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León "a través de un proceso público y transparente".

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1968, cuenta con una amplia trayectoria profesional en los ámbitos nacional e internacional y desempeñó el cargo de director artístico del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A hasta abril de 2021.

Su contrato, se realizó inicialmente por un periodo de cuatro años prorrogable por otros cuatro "como máximo" y la comisión de selección del puesto de dirección valoró la "amplia formación y trayectoria profesional" de Rodríguez Fominaya, así como el proyecto de dirección presentado.

Álvaro Rodríguez Fominaya empezó su carrera profesional en el Centro Atlántico de Arte Moderno, donde fue, entre 2002 y 2008, conservador, conservador jefe y director en funciones, para luego dar el salto internacional al asumir la dirección de Para/Site Art Space en Hong Kong entre 2008 y 2011, donde comisarió exposiciones de Acconci Studio, Ai Weiwei, Surasi Kusulwong y Dan Perjovschi, entre otros.

Después trabajó en Nueva York, tras ganar el puesto de conservador del Solomon R. Guggenheim Museum, para cuya sede de Bilbao comisarió muestras como la de Antoni Tpies o Yoko Ono y puso en marcha la sala Film&Video, materia de la que es especialista.

Además, cuenta con cursos de Doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y formación especializada en Estudios Curatoriales por la Fundación 'La Caixa' (Barcelona). Desde abril de 2017 y hasta abril de 2021 ocupó el cargo de director artístico del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A.

Participó como curator en Salomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, desde mayo de 2011 hasta septiembre de 2015 y como comisario/conservador con responsabilidad principal sobre el programa expositivo y colección de Museo Guggenheim Bilbao.

Igualmente, fue director ejecutivo/conservador en Para/Site Space, Hong Kong desde octubre de 2008; director Curatorial Training Programme Jockey Club-Para/Site Art Space, desde octubre de 2008; consultant lecturer, Shoteby's Institute de Singapur desde junio de 2009.

Además, en el Centro Atlántico de Arte Moderno ocupó las plazas de conservador, conservador jefe y director en funciones entre los años 2002 y 2008. Cuando se puso al frente del Musac era tesorero de ADACE (Asociación de directoras y directores de arte contemporáneo de España) y miembro de la Comisión Consultiva de adquisiciones de TEA-Tenerife Espacio de las Artes.

También ha sido profesor (Faculty at Large) en el master de comisariado de la School of Visual Arts SVA de Nueva York y a lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado diferentes proyectos de comisariado independiente y ha impartido conferencias en los ámbitos nacional e internacional, en la Universidad de Navarra, School of Visual Arts de Nueva York, Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, Sotheby's Art Institute de Singapur, University of Hong Kong y Centro Cultural de España en Lima, entre otros.

A esto se añade la publicación de un "importante número de ensayos" para "prestigiosos centros" como el Museo Guggenheim de Bilbao, el Centro de Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria, el Istanbul Modern y numerosos artículos para 'El Periódico del Arte', entre otros. En los últimos años ha formado parte como jurado de ayudas y premios de reconocidas instituciones como la Fundación BBVA, la Fundación Botín o La Casa Encendida.