La Policía Nacional investiga la muerte de Encarnita Polo, la cantante que triunfó con ‘Paco, Paco, Paco’, en una residencia de Ávila

Fallece a los 86 años la cantante Encarnita Polo, que triunfó con su 'Paco, Paco, Paco'.Gustavo Cuevas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante Encarnita Polo, una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco', que ha fallecido este viernes a los 86 años en una residencia de Ávila.

La Policía Nacional ha informado en un mensaje enviado a los medios que este viernes se ha producido un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila que está siendo investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la fallecida es Encarnita Polo, de 86 años, y que ha sido otro residente el que la ha agredido provocando su muerte.

Por otra parte, su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

"Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", es el mensaje que ha enviado la hija de Encarnita a sus allegados.

Y añade: "para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

Pide respeto y privacidad la familia en estos momentos tan delicados e indica que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

Y finaliza diciendo: "a quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño, solo puedo darles las gracias".

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.