Poesía y concierto teatral en el Festival Urogallo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El festival Urogallo, este sábado a las 20.30 horas, ofrecerá una sesión doble en el Teatro El Albéitar con la participación de Elsa Moreno y Albertina Merlina. Elsa Moreno presentará Prácticas para inmanecer, una representación poética que acercará al espectador a la definición del verbo de nueva creación 'inmanecer', relativo a la inmanencia, aquello que es presente. Este recital se concibe como un espacio de reflexión colectiva sobre la toma de conciencia, la relación con los demás y el diálogo con la naturaleza. Los textos del recital se recogen en el poemario Prendida o el valor de erguir (Arrebato Libros, 2025). Albertina Merlina mostrará Versátil, la fusión de lenguajes de Albertina Barceló y Malena Merlina. Es una propuesta auditiva y visual que combina poesía clásica, animaciones y música electrónica en directo con flauta, beatbox y loops. Esta creación logra fusionar música y proyecciones que interactúan y cautivan al público, ofreciendo un recorrido fascinante por la palabra, el ritmo y los sentidos.

Por otro lado, mañana domingo 16, para finalizar y clausurar la edición, el Teatro El Albéitar acogerá a las 19.30 horas El Hangar Cromado de Los Temas y Antonio Cordero. Este espectáculo mezcla poesía y canción, mostrando el origen y proceso creativo de cada pieza a través de una narración con un toque de humor que busca la complicidad y la sonrisa del público.