La tradición leonesa por los cumpleaños que se ha hecho viral en Instagram y todos quieren copiar

Un cumpleaños con tarta y velas, pero sin cuelga: la tradición leonesa aporta un giro más emotivo y visual a este tipo de celebraciones.

En León, cumplir años tiene algo especial. Más allá del pastel y las velas, existe una tradición que ha marcado generaciones y que ahora, gracias a Instagram, ha empezado a cruzar fronteras. Se llama la cuelga leonesa y no es otra cosa que una cinta colgada al cuello del cumpleañero, cargada de dulces, gominolas, bombones y, si hay ganas, productos típicos de la zona. Lo que para muchos ha sido siempre parte de su infancia, para otros se ha convertido en un descubrimiento viral.

Lo característico es que la instalación de la cinta suele hacerse a escondidas o en un momento especial, lo cual genera emoción y hace que la sorpresa sea aún más memorable. La cinta, cuanto más colorida y personalizada, mejor.

El vídeo que ha disparado la conversación se grabó en León hace apenas unos días: una mujer le prepara una cuelga a su madre y la emoción, más allá de los dulces, es total. Esa reacción ha conectado con cientos de personas que se han sentido identificadas o directamente fascinadas por una costumbre que no conocían. Desde entonces, la cuelga ha pasado de ser algo típico de la provincia a convertirse en algo que todos quieren imitar.

De tradición familiar a tendencia replicable

Aunque no está documentada con precisión histórica, se sabe que la cuelga tiene décadas de recorrido. Nació en zonas rurales, donde se usaban productos de temporada como manzanas, nueces o rosquillas ensartados en una cuerda, como una forma sencilla de marcar el cumpleaños. A falta de regalos caros, el detalle era el cariño de quienes preparaban ese collar comestible. Con los años, la tradición fue mutando: llegaron las golosinas industriales, las chocolatinas envueltas, los pequeños lujos accesibles. Pero la idea seguía siendo la misma.

Hoy, la cuelga se compra hecha en muchos kioscos de León o se prepara en casa con una creatividad que no tiene límite. Hay versiones para niños, adultos, abuelos. Algunas llevan productos locales como las famosas "lenguas de gato" o las obleas que a muchos les recuerdan su infancia. El factor nostalgia está muy presente.