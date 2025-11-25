Roban placas de la Mikado

La locomotora Mikado 141F-2346 custodiada en el interior de los talleres ferroviarios de Renfe de Material Motor del Barrio de la Sal, ha sufrido el robo de las placas de bronce de fabricación y numeración en la locomotora y ténder, según confirmó ayer Buenaventura Durruti, presidente de la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril desde 2013. Al parecer, al mover la locomotora para la jornada de puertas abiertas celebradas por Renfe en fechas recientes se descubrió el robo. Al encontrarse en las citadas instalaciones de Renfe, es la propia empresa ferroviaria la que ha cursado la denuncia en comisaría por el robo de las placas.

Se da la circunstancia, tal y como explica también Eduardo Tocino, concejal popular en el Ayuntamiento de León, que «el Ayuntamiento da una subvención de 3.000 euros a una asociación sin ánimo de lucro con casi 100.000 euros en fondos de inversión y el material histórico ferroviario abandonado. Algo totalmente inmoral con las necesidades que tienen otras organizaciones y la ciudad en general», afirma. También dice que «la locomotora a pesar de ser BIC no se exhibe y con este robo la custodia del bien parece dudosa. La solución es volver a fundir en bronce las placas. El coste será elevado y no sabemos si esta asociación ha pedido precisamente esos 3.000 euros para este fin u otro. También es socio de esta el concejal de urbanismo Luis Miguel García Copete, que es quien ha firmado el convenio. Se desconoce si se han justificado esos 3.000 euros y en qué se han gastado. Comentado con algunas áreas municipales que no tienen acceso al expediente (solo se accede desde Desarrollo Urbano) dicen que podrían haberse pedido para gastarlo en patrimonio, o en viajes, no se sabe realmente. En cualquiera caso, teniendo 100.000 euros de patrimonio en fondos, no parece normal», afirma.