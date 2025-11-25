Gran cónclave en el Museo Diocesano sobre el pórtico de la Catedral de León

Con la bienvenida por parte de Gonzalo Santonja Gómez, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, y de Florentino Alonso Alonso, presidente del Cabildo Catedral, el Museo Diocesano y de la Semana Santa Leonesa vivirá el viernes una completa mañana en torno al pórtico occidental de la Catedral. Bajo el título de Jornada de presentación pública del programa de actuación en el pórtico occidental de la Catedral de león y de la réplica de una de sus esculturas, la cita será igual de extensa y rica en presencia de autoridades en la materia, que desde uno y otros puntos de vista ofrecerán la mejor manera de encontrar soluciones en el gran templo leonés desde el conocimiento científico, la reflexión y el respeto al patrimonio.

La primera parte de la jornada tendrá como apartados, en primer lugar a las 10.15 horas la ponencia titulada Situación histórica del pórtico, con José Miguel Lorenzo, historiador experto en la evolución del pórtico occidental de la Catedral de León. A las 10.45 horas, Estado de conservación de la portada y diferentes propuestas, con Carlos Tejedor, técnico en la Dirección general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Ya a las 11.15 horas, Digitalización y características técnicas de la réplica, a cargo de la empresa ejecutora de la obra con Natalia Martínez de Pisón Cavero, restauradora, y José Martínez Rubio, ingeniero topógrafo experto en digitalización.

En definitiva, se trata de abordar el patrimonio histórico en clave de futuro a través de su conservación para que las generaciones venideras tengan el lujo de disfrutar de templos como la Catedral de León. De ella, como explican expertos de la Universidad Complutense, destaca el hecho de ser «la catedral con mayor influencia francesa del gótico que podemos encontrar en España. Fue promovida por Alfonso X el Sabio y su obispo fue Martín Fernández. La fachada occidental tiene un triple pórtico ojival, donde se dedica el tímpano central al Juicio Final, el izquierdo a San Juan (junto con escenas del ciclo de la infancia) y a San Francisco (con escenas de la coronación y dormición de la Virgen) el derecho. La influencia del gótico francés se ve en las similitudes arquitectónicas que vemos con la catedral de Reims, así como el repertorio que se repite en otras catedrales españolas. Las figuras van de acuerdo con el estilo escultórico del gótico español, que deja atrás el hieratismo románico para crear gestos góticos mucho más expresivos y naturalistas. Esto lo vemos claramente en las expresiones de vemos un varón de dolores, ángeles con armas, separación de los bienaventurados y los condenados. Es conocida también como portada de la Virgen Blanca por la figura de la misma en el parteluz. Hoy en día, esta es una réplica, hecha por el español Andrés Seoane, y la original se ubica en una de las capillas en el interior. La Virgen Blanca fue promovida por Diego López de Fenol".