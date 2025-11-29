El Eduardo Arroyo más icónico retorna a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Eduardo Arroyo (1937-2018) está de vuelta. El artista, de raíces lacianiegas, regresa después de 25 años a la Galería Ármaga en una muestra que reúne algunas de las obras más icónicas y representativas de su trayectoria. Arroyo es un referente de la pintura española de la segunda mitad de siglo XX. El arte, para él, fue biografía, memoria y figuración; también designio. Con ironía, espíritu crítico y una acidez inconfundible construyó su propia figuración narrativa. Ármaga reúne 48 piezas del artista, entre lienzos, collages, esculturas, cerámicas y algún objeto. «Recorre el mundo y tráeme la vuelta», le dijo a Eduardo su tío Pío. Probablemente, el final de ese periplo geográfico habría sido Sosas de Laciana, la tierra de sus abuelos, en la que reconstruyó la casa familiar, montó su taller y el lugar donde quiso ser enterrado. Combativo, inconformista y generoso. Pero, sobre todo, un soñador. Arroyo, uno de los artistas imprescindibles del siglo XX, quiso ser leonés. Aquí dejó su única obra urbana, las 'moscas' de Puerta Castillo; y ahora regresa a Ármaga con obras extraordinarias.