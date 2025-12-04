‘El dolor esculpido’ para reabrir Palat del Rey

Con motivo de la reapertura de la iglesia de Palat del Rey, hoy tendrá lugar a las 19.30 horas, la inauguración de la exposición El dolor esculpido, organizada por la Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz en colaboración con el Museo Diocesano y de Semana Santa de León. Al acto, en la citada Iglesia de San Salvador de Palat del Rey, asistirá el alcalde de León, José Antonio Diez. Ya en noviembre, Luis García, presidente de la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa, reivindicó la figura de Máximo Gómez Rascón, como principal implicado de esta recuperación cultural y religiosa de un lugar como la iglesia de Palat del Rey. En ese momento, García afirmó que «la iglesia de Palat del Rey, cerrada desde el año 2020 y que durante muchos años, por impulso de Don Máximo Gómez Rascón, a quien hay que rendir homenaje, estuvo ofreciendo exposiciones temporales desde el punto de vista artístico, catequético, litúrgico y pastoral con gran éxito, y que a raíz de la pandemia se cerró; y ahora, entre todos, hemos pensado cómo revitalizar Palat y la solución ha sido que funcione como espacio de exposiciones temporales unido al Museo Diocesano y de Semana Santa».

Esa reapertura de Palat del Rey tendrá lugar ya a partir del día 5 de diciembre con esta exposición cuyo título completo es El dolor esculpido. Carmona, La Piedad y Minerva y Vera Cruz, que conmemora el 275 aniversario de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, una de las piezas más relevantes dentro de la producción del artista Luis Salvador Carmona, centro de una muestra que reunirá piezas destacadas de diferentes lugares de la Diócesis y que rendirá homenaje a la devoción a la Piedad, al legado a este escultor y a la historia común entre la Cofradía y Palat del Rey.

Además, con la reapertura de Palat se han modificado las tarifas, y se ha decidido que no se subirá el precio de 6 euros, vigente hasta ahora.