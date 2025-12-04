Luz verde a 95.191 euros para salas y complejos de exhibición cinematográfica de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La importancia estratégica de la industria cinematográfica y audiovisual en la cultura y en la economía de Castilla y León ha llevado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a apoyar la recuperación del sector empresarial de la exhibición cinematográfica que se ha visto fuertemente afectado en los últimos años por la situación extraordinaria de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como por los drásticos cambios en los hábitos de consumo audiovisual originados por el auge de la oferta digital. La combinación de estas circunstancias ha puesto en grave riesgo la supervivencia de la mayoría de las salas de cine, y, en consecuencia, de la oferta cultural y de su diversidad: la actividad de este sector tiende a reducirse con carácter general y concentrarse en la proyección de cintas de origen estadounidense, en detrimento de las producciones españolas y europeas.

Las subvenciones que ahora se conceden están financiadas íntegramente por fondos transferidos por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, de acuerdo con el reparto entre las comunidades y ciudades autónomas de los créditos presupuestarios para “ayudas a salas de cine y creación de audiencias” correspondientes al año 2025, aprobado por el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, en su reunión celebrada el día 7 de mayo de 2025, que a su vez ha establecido las características procedimentales y temporales de las ayudas.

La Administración autonómica ha configurado estas subvenciones atendiendo a las características, necesidades y demandas específicas del sector empresarial de las salas de cine en Castilla y León.

Serán subvencionables los gastos realizados por las salas o complejos cinematográficos de la Comunidad desde enero de 2025 hasta junio de 2026, para la realización de actividades vinculadas a los siguientes objetivos:

Reforzar y mejorar la competitividad y la profesionalización de la actividad de las salas de cine.

La creación de audiencias y la captación y la fidelización de públicos.

El acceso de los castellanos y leoneses a una oferta cultural estable y diversa.

La exhibición de producciones comunitarias europeas y en lenguas oficiales de España en las salas de cine.

La aplicación de nuevas tecnologías y de soluciones de gestión sostenible e impacto medioambiental en la actividad de las salas de cine.

La dinamización, modernización, innovación y digitalización de este sector de las industrias culturales.

La concesión de estas ayudas responde a un claro interés público, social y económico, ya que, por un lado, se trata de un sector empresarial en grave riesgo de supervivencia por la crisis sanitaria y los cambios en las formas de consumo audiovisual, como ya se ha dicho. Además, las salas de cine son un vehículo imprescindible y fundamental de acceso a la cultura y ayudan a garantizar el derecho de diversos colectivos de población, entre ellos las personas mayores, a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Por lo tanto, favorecen tanto la oferta cultural como las actividades de ocio.