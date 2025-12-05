Plataformas de streaming españolas: precios y catálogo en 2025

En 2025, el panorama audiovisual en España se caracteriza por la consolidación de plataformas de streaming de propiedad española, que compiten no solo en precios sino en contenido exclusivo. Filmin, Movistar Plus+, Atresplayer Premium, mitele PLUS, RTVE Play y FlixOlé permanecen como servicios clave que representan la oferta online nacional junto a sus diferentes modelos de suscripción, propuestas editoriales y catálogos específicos. El acceso a cine español independiente, telenovelas turcas, realities de éxito y derechos deportivos impulsa el atractivo de estos servicios ante gigantes internacionales.
El crecimiento sostenido del consumo bajo demanda ha hecho que las plataformas con sello nacional sean parte fundamental del mercado audiovisual. Ajustes de precios y alianzas estratégicas marcan la tendencia en las principales referencias de streaming en 2025. En este sentido, la diversidad de contenidos, el peso del cine y las series españolas y la apuesta por grandes eventos en directo, como el fútbol o el motociclismo, diferencian la oferta local y resultan imprescindibles para el usuario que busca alternativas a los catálogos globales.
Filmin: referente del cine independiente y de autor
Propiedad de varias empresas españolas, incluyendo accionistas como Avalon Distribución, El Deseo y Golem. Los precios son 9,99 € al mes o 99 € al año. Destaca por cine independiente y de autor, como las películas As Bestas, Drive My Car y Annette, y series como Doctor Portuondo, Autodefensa y Selftape. Se centra en festivales y cine europeo/español.
Movistar Plus+: deportes, ficción y producción propia
Pertenece a Telefónica (Movistar). Cuesta 9,99 € mensuales o 99,90 € anuales. Ofrece series originales como La Mesías, Antidisturbios, Poquita Fe y Muertos S.L., además de cine español, comercial y deportes como partidos de LaLiga y Champions.
FlixOlé: cine clásico español y archivo fílmico
De Mercury Films, propiedad de Enrique Cerezo. Precio de 4,99 € mensuales o 49,99 € anuales. Especializada en cine clásico español, con obras de Buñuel y Paco Martínez Soria, westerns, clásicos de Hollywood y series como Celia.
RTVE Play: acceso abierto y catálogo histórico
Gestionada por RTVE, el ente público español. Es gratuita en España, pero la versión internacional RTVE Play+ cuesta 5,99 USD al mes o 49,99 USD al año. Ofrece series como Cuéntame cómo pasó, El Ministerio del Tiempo y Servir y Proteger, además de documentales y cine español/internacional.
mitele PLUS (Mediaset Infinity): realities, telenovelas y MotoGP
Propiedad de Mediaset España. El plan básico es 5 € al mes o 48 € al año, con opciones adicionales como Dizi por 3 €/mes. Contenidos destacados incluyen realities como Supervivientes, La Isla de las Tentaciones y First Dates, telenovelas turcas y deportes como MotoGP.
Atresplayer Premium: ficción española y contenidos exclusivos
De Atresmedia. El precio es 4,99 € al mes o 49,99 € al año (con bundle de Disney+ a 8,49 €/mes). Incluye series como Veneno, La cocinera de Castamar, Alba y Drag Race España, junto con programas y telenovelas en colaboración con ViX.
CyLTV: televisión de Castilla y León
cyltv.es es el portal web de Castilla y León Televisión (CyLTV), la televisión autonómica de la comunidad de Castilla y León, España, que opera a través de los canales La 7 (programación regional general) y La 8 (con desconexiones territoriales). El sitio web permite acceder a su contenido "a la carta", ver la guía de programación, noticias locales, programas de producción propia y recursos digitales como la plataforma CyLTV Play.
Primeran: contenido vasco
PLATFO Play es un espacio abierto, público y gratuito en el que acceder a contenido promocional del cine español contemporáneo bajo demanda. Se pueden encontrar contenidos promocionales del audiovisual español, como los tráilers más recientes del cine español o los títulos que están presentes en los festivales de ámbito nacional e internacional. También están disponibles contenidos producidos por el Ministerio de Cultura.
Eitb Nahieran: radio-televisión vasca
EITB Nahieran es la plataforma de contenido a la carta de la radio-televisión pública vasca Euskal Irrati Telebista (EITB). Ofrece la programación completa de sus canales de radio y televisión en euskera y castellano para consumo bajo demanda.
3Cat: contenido con sello catalán
3Cat es la marca que unifica todos los medios y contenidos digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Engloba los canales de televisión (como TV3, Esport3, y 3CatInfo) y las emisoras de radio (como Catalunya Ràdio, Catalunya Música e iCat FM), así como su plataforma de streaming gratuita. Lanzada en 2023, la plataforma digital de 3Cat ofrece miles de horas de contenido audiovisual y programas en catalán, incluyendo series, documentales, noticias, deportes y contenido infantil, disponible de forma gratuita a través de su sitio web y aplicaciones.
Canal Sur Más: contenidos desde Andalucía
Canal Sur Más es la plataforma de contenidos bajo demanda (OTT) de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Funciona como un servicio de streaming gratuito que renueva el anterior servicio digital de Canal Sur, ofreciendo acceso a una amplia gama de contenidos relacionados con la comunidad autónoma de Andalucía.