Plataformas de streaming españolas: precios y catálogo en 2025

En 2025, el panorama audiovisual en España se caracteriza por la consolidación de plataformas de streaming de propiedad española, que compiten no solo en precios sino en contenido exclusivo. Filmin, Movistar Plus+, Atresplayer Premium, mitele PLUS, RTVE Play y FlixOlé permanecen como servicios clave que representan la oferta online nacional junto a sus diferentes modelos de suscripción, propuestas editoriales y catálogos específicos. El acceso a cine español independiente, telenovelas turcas, realities de éxito y derechos deportivos impulsa el atractivo de estos servicios ante gigantes internacionales.

El crecimiento sostenido del consumo bajo demanda ha hecho que las plataformas con sello nacional sean parte fundamental del mercado audiovisual. Ajustes de precios y alianzas estratégicas marcan la tendencia en las principales referencias de streaming en 2025. En este sentido, la diversidad de contenidos, el peso del cine y las series españolas y la apuesta por grandes eventos en directo, como el fútbol o el motociclismo, diferencian la oferta local y resultan imprescindibles para el usuario que busca alternativas a los catálogos globales.