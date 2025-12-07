La Scooter Run sacó a la calle al Purple Weekend de León

Mucho ambiente en el mercadillo del Purple en León.Virginia Moran

La tradicional Scooter Run abrió la jornada de este sábado en el Festival Purple Weekend Estrella Galicia de León, donde un numeroso grupo de aficionados a las Vespas y Lambretras exhibieron sus motos de otra época haciendo un recorrido por la ciudad, una actividad que con los años se ha convertido en una de las señas de identidad del festival.

Una jornada que en lo musical se iniciaba con el decepcionante anuncio de la suspensión del esperado concierto de los británicos Spitfires, que por causas familiares no se han podido desplazar hasta la capital leonesa pero que han sido sustituidos en el cartel de los conciertos previstos en Espacio Vías por The Limboos.

Tras la inauguración de los conciertos en el primer día en la que los inéditos The Molotovs triunfaron, el día se abrió con los leoneses The Brators, que con su universo de psicodelia, rock y experimentación.

La banda formada en 2019 canaliza la energía de los años 70 para fusionarla con la escena actual más lisérgica.

Guitarra, bajo, batería, sintetizadores y un arsenal de pedales construyen una atmósfera envolvente que arrastra a mundos hipnóticos y expansivos, con un directo que es pura intensidad y hace las delicias de los más guritarreros con la voz y la guitarra de San Prowse, que al frente de la banda ha derrochado rock psicodélico y energía sobre el escenario del Purple.

Aunque sin duda alguna, el plato principal del sábado fue el estadounidense Nick Waterhouse, un guitarrista y cantautor que no ha parado de girar por todo el mundo desde que publicara su deslumbrante álbum debut, «Time»s All Gone», un tratado de rhythm and blues, swing, soul y rock and roll.

Sus influencias se encuentran entre Link Wray, Bobby Darin y Little Willie John, y cuenta con una obra que lo posiciona como hijo espiritual de los precursores de la escuela estadounidense de Lynch, Waits o incluso John Fogerty.

Sus canciones encarnan la intensidad de un disco de 45 revoluciones de la época dorada hasta conectar con la corriente eléctrica del presente.

En los conciertos de Waterhouse se pueden encontrar tambores y pianos vibrantes, coros de gospel o soul y solos de saxofón con aires de cine negro.

Un concierto al que se unirá The Limboos, que se han sumado a última hora al cartel del Purple tras la anulación del concierto de Spitfires. Esta banda nacional es una propuesta heredera de la mejor tradición musical de los años 50 y un gran directo capaz de poner a bailar al más tímido, consiguiendo ofrecer una de las mezclas más rítmicas de la actualidad, añadiendo toques latinos y espaciales al rhythm & blues que tanto les caracteriza. The Limboos se ha consolidado tras una década de rodaje como una de las formaciones punteras dentro del rock and roll y rhythm and blues nacional, sumando decenas de conciertos a sus espaldas, incluidas varias giras por Europa.

La terna musical de este sábado la completó Laurie Wright, un maestro de la guitarra y el rock and roll más clásico que llega desde las islas británicas.

Wright es una de las voces más prometedoras de la escena británica actual, desarrollando un estilo que bebe del movimiento punk, el pub rock y el rhythm & blues británico de los 60, hasta los clásicos del soul e incluso el britpop, todo con una marcada herencia mod, cogiendo influencias tanto de Dr. Feelgood y The Clash como de The Libertines y Arctic Monkeys.

Hoy domingo día 7, única fecha para la que aún quedaban las últimas entradas, la música se iniciará a mediodía con el sonido garage-punk-yeyé y el innegociable sentido del humor de los vascos Lie Detectors. Por la tarde, llegará una de esas bandas que dará que hablar, los italianos The Peawees; para luego tomar el relevo el rock alternativo de Drink The Sea, la nueva banda del fundador de R.E.M. Peter Buck; y unos imprescindibles: The Boo Radleys.