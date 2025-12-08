Un mes lleno de actividad cultural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta la programación cultural para el mes de diciembre con 544 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. León destaca con la exposición de Yoko Ono en el Musac al igual que con el concierto que tendrá lugar en el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León en Sabero a cargo de Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera del Cante de las Minas de la Unión 2025, o el que hubo ya con Rodrigo Martínez y Víctor M. Díez lleven su Cajabaja. La programación incluye 71 exposiciones temporales; 34 visitas guiadas; 53 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 56 actividades musicales y conciertos; 129 espectáculos de teatro y artes escénicas; 7 ciclos de cine; 39 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 124 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 31 actividades que se podrán disfrutar de forma «online».

l 8 de diciembre se celebra el centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, con el objetivo de reconocer y difundir la figura de una de las escritoras clave de la narrativa española del siglo XX. Una importante oportunidad para conocer su legado a través de diferentes actividades que se van a celebrar en los centros culturales de la Comunidad. La Filmoteca de Castilla y León, en Salamanca, acoge la exposición «Fragmentos / Wences Moreno & Carmen Martín Gaite Salamanca-Nueva York», dedicada a estas dos figuras salmantinas: el ventrílocuo Wences Moreno y la escritora, Carmen Martín Gaite, percibidos a través de fragmentos de sus estancias en Nueva York y de la repercusión que esta ciudad tuvo en sus vidas personales y materiales. Las imágenes y documentos de Carmen Martín Gaite provienen del archivo digitalizado por la Biblioteca de Castilla y León conservado en el Centro Internacional del Español ubicado en la ciudad de Salamanca.