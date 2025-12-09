Más de 4.000 personas dieron lustre al Purple 25

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Más de 4.000 personas se han dado cita durante los tres días de conciertos en Espacio Vías en la 36 edición del Festival Internacional Purple Weekend que se ha celebrado durante todo este puente festivo en la capital leonesa.

El director del festival, Miguel Ángel Borraz, calificó esta edición como «muy positiva, ya que hemos tenido uno de los mejores carteles de artistas de los últimos años con The Molotovs, The Horrors y con una de las mejores actuaciones que hemos tenido en el festival con Nick Waterhouse».

Borraz destacó que se han vendido todas las entradas «con llenos todos los días y con la gente encantada de haber regresado a un escenario al centro de la ciudad, ha sido un éxito de participación, incluidas las fiestas y pinchadas que se han celebrado durante todos estos días en muchos clubs, que llenan la ciudad de música».

A pesar de reconocer el pleno en los conciertos, «hemos tenido algo menos de gente que en anteriores ediciones al no poder disponer del Palacio de Exposiciones, que evidentemente tiene mucha más capacidad».

El festival que se despidió ayer del cartel de música con los conciertos de The Peawees, Drink the sea y The Boo Radleys, que a mitad de concierto tuvo que parar unos minutos por un corte de luz, que reavivó viejos fantasmas de Espacio Vías donde se han tenido que suspender varios conciertos por el mismo motivo, pero que quedó solo en un susto, reanudándose la actuación que puso un muy digno broche de oro a esta edición del Festival. La cita ha llenado un año más León de parkas y ropa sixtie que ha vestido las calles de la ciudad, con fiestas con pinchadas de djs del festival en clubs tan icónicos como el Chelsea, el Babylon, el Café Nueva Luna o el Black Bourbon. La exposición 'Le Scéne Purple Weekend', de Álex Amorós, con imágenes del festival de 2024 permanecerá abierta al público hasta el 2 de enero en el Café Bellas Artes.