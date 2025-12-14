Margarita Moráis: «Me ilusiona ayudar a los músicos»

A sus 80 años, Margarita Moráis Valles sigue ilusionada como el primer día. «Me encanta ayudar a los músicos», confiesa con esa sonrisa serena que la define. No habla de dinero, sino de algo mucho más valioso: abrirles las puertas de la Sala Eutherpe, para que den, en muchos casos, su primer recital ante un público entregado. «Se van encantados. El público les aplaude mucho, se pone de pie y les grita ¡bravo! La sala casi siempre se llena», relata con orgullo.

Este miércoles, a las 19.30 horas, Moráis será la protagonista del Encuentro Emeritus, organizado por la Fundación Santa María la Real en la propia Sala Eutherpe. Una cita en la que, probablemente, desgranará su historia: cómo empezó a estudiar piano con solo siete años y nunca lo ha dejado «para no perder el ritmo», dice.

Más allá de la sala, Moráis es el alma mater de todas las actividades de la Eutherpe, como el Ciclo Maestros Internacionales, los cursos anuales para pianistas y directores impartidos por maestros como Joaquín Achúcarro, Bruno Aprea, Horacio Gutiérrez o Joaquín Soriano, así como la creación de la Joven Orquesta de León (JOL). Moráis no para. Siempre tiene nuevas ideas y proyectos. También está detrás de Musae, un ciclo de música en los Museos Estatales.

Moráis, nacida en Cantabria y descendiente del mismísimo Quevedo, desembarcó en los setenta en León para dar clases en las carmelitas. La suya es una historia de vocación, no solo religiosa, sino musical. Ha sido madrina benefactora de más de 8.600 músicos de 64 países. «Soy de un pueblecito de la montaña del Valle de Iguña. Mi bisabuela Amalia había estudiado piano en París. Estos estudios los repitió en Madrid su hija Margarita, mi abuela, a quien no conocí. Oí hablar mucho de ella y vi su piano siempre en la casa donde vivió. Es un piano de mesa precioso, inglés de 1820. Ahora está en la Sala Eutherpe causando mucha curiosidad por su belleza y mecanismo realizado a mano. Margarita, era la madre de mi padre, el pequeño de siete hermanos», relata. Elegida Leonesa del Año 2013, fue la tercera de doce hijos. «He sido muy feliz en mi casa con mis hermanos y mis padres, unas personas cariñosas, consecuentes y para todos extraordinarias, dedicadas totalmente a la educación y formación de sus hijos, con aquella austeridad que se vivía antes». Moráis ha dado la primera oportunidad a muchos músicos. Algunos de ellos son ahora bien conocidos, como Josu de Solaun, Francesco Ivan Ciampa, Javier Perianes, Ramón Tébar, Andrey Yaroshinsky, Francesco Lanzillotta, Paolo Carbone, Patrick Hemmelé... Con muchos mantiene el contacto y participan en los ciclos de Maestros Internacionales.

La Sala Eutherpe, con 120 butacas, abrió sus puertas en enero de 1999. Tiene un piano de cola y acoge de media unos 90 conciertos al año.