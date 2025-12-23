Gaudí en Astorga abre 'Embajadores del Palacio'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo del Año Gaudí y del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el Palacio de Gaudí de Astorga abre el programa Embajadores del Palacio, una línea específica de colaboración, dirigido a instituciones y empresas que deseen vincular su nombre a una de las conmemoraciones culturales más relevantes de 2026.

Esta iniciativa nace con la voluntad de sumar apoyos cualificados, procedentes del ámbito institucional y del tejido empresarial local que compartan el compromiso con la cultura, el patrimonio y la proyección exterior de Astorga.

El Año Gaudí ha sido declarado Acontecimiento de Especial Interés Público, lo que permite que las colaboraciones realizadas en este marco puedan acogerse a los beneficios fiscales previstos en la legislación vigente.

Las entidades colaboradoras formalizarán su participación mediante un acuerdo o convenio de colaboración con el Palacio de Gaudí, adaptado a la naturaleza y alcance de cada propuesta. Las instituciones y empresas podrán participar como Embajadores del Palacio a través de distintas fórmulas, abiertas y compatibles entre sí. Sserán distinguidas como Embajadores del Palacio, recibiendo el correspondiente reconocimiento institucional por parte del Palacio de Gaudí de Astorga, en coherencia con el alcance de su colaboración y su implicación.