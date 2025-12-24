El libro blanco para entender bien León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Denominar castellanas a personas, poblaciones, monumentos o costumbres de las comarcas leonesas; situar en Asturias o en otras comunidades valles y comarcas pertenecientes a nuestra tierra; desconocer la diversidad lingüística de la provincia o ignorar que León cuenta con sus señas de identidad y con su propia personalidad regional. La sociedad civil lleva décadas lamentando errores como estos, incluso denunciándolos de forma individual —a título personal o asociativo— ante medios de comunicación, editoriales, gabinetes de prensa, empresas, agencias de viajes, etcétera». Conscientes de esa realidad, el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial comenzó a desarrollar, en febrero de 2024, una línea de trabajo basada en el envío de correos electrónicos y cartas solicitando rectificación ante errores o inexactitudes relacionadas con esta tierra, una labor en la que la sociedad está colaborando de una forma activa, alertando de muchas de esas incorrecciones.

"La iniciativa, aun siendo positiva, también evidenció que la solución no puede pasar únicamente por la rectificación puntual, sino por la construcción de herramientas duraderas de apoyo a la labor informativa. De ahí la necesidad de ofrecer el «Libro blanco de la comunicación sobre León», explicó este martes el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, en la presentación de lo que calificó como una «guía práctica» que contiene, ante todo, «términos, expresiones, mapas, documentación y otros recursos informativos relacionados con las comarcas leonesas». Martínez Morán, que estuvo acompañado por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, añadió que la publicación está elaborada «con espíritu de cooperación» y ofrece «ejemplos de buenas prácticas». «Los profesionales de la información y de otros sectores, y todas aquellas personas que se acerquen a sus páginas encontrarán en ellas indicaciones útiles sobre el uso correcto de términos y expresiones relacionadas con la geografía, el patrimonio, el medio natural y la historia de León», manifestó.

Por su parte, Álvarez Courel recordó que la comunidad autónoma «está formada por dos regiones», tal y como indica la «y» copulativa de su nombre, y recalcó lo «indiscutible» de las «señas de identidad leonesas». Recordó, por otra parte, que muchos de los errores tienen que ver también con la atribución de determinados paisajes o zonas de la provincia, sobre todo las fronterizas, «a comunidades vecinas», y también se refirió al uso inexacto de «castellanoleonés», un término rechazado por el común de la sociedad. Asimismo, el diputado de Cultura recordó que los correos que se envían están redactados «en un tono respetuoso y conciliador», siempre con el objetivo «de ayudar a mejorar la labor de cada medio o institución concretas» y de «contribuir a una divulgación fiel de nuestro territorio». Además, detalló que, desde que se puso en marcha esta línea de trabajo, se han enviado unos cien correos a distintos medios.