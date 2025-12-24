Robe Iniesta sube al número 2 en Promusicae

Imagen de archivo del 1 de junio de este año del músico y cantante Robe, durante su actuación en el Navarra Arena de Pamplona incluido en su gira 'Ni santos, ni inocentes'.JESÚS DIGES

La vereda de la puerta de atrás, uno de los clásicos de Extremoduro, ha llegado esta semana al número 2 de la lista oficial de canciones tras la muerte del que fuese su compositor e intérprete, Robe Iniesta, alcanzando así su posición histórica máxima más de 20 años después de su lanzamiento.

Con los datos recopilados por Promusicae a partir de las ventas y sobre todo reproducciones en España del 12 al 18 de diciembre, el efecto del fallecimiento del que fuera uno de los iconos del rock español se ha manifestado más allá, pues son 16 los temas en los que canta que se han colado entre las 100 destacadas.

Se trata de temas sobre todo de su larga etapa con Extremoduro, pero también algunas de segundo proyecto musical, Robe, así como su última grabación en vida, el dueto que grabó con Leiva, Caída Libre, que aparece en el puesto 77.

En los puestos de honor, además de La vereda de la puerta de atrás, se ha colado Si te vas en el sexto lugar, mientras que Stand By lo roza con un undécimo lugar, por delante de clásicos como ‘So payaso’ o ‘Salir’, que aparecen en los puestos 24 y 28, respectivamente.

La larga sombra de Iniesta no ha conseguido desplazar del número 1 en esa lista a Rosalía, que permanece inamovible con La perla, igual que en la de discos con ‘Lux’, pero sí en la de los vinilos más vendidos, pues ‘La ley innata’ (2008) de Extremoduro salta directo a ese puesto por delante de la catalana, tercera, y ‘The Life Of A Showgirl’ de Taylor Swift, que es segunda. Entre los diez vinilos más vendidos en plena época de compras navideñas también figuran Se nos lleva el aire de Robe, que es quinto, así como Yo, minoría absoluta, Agila y la reciente edición en este formato de Pedrá, todos de Extremoduro, en los puestos octavo, noveno y décimo.

Cabe destacar además que ‘Se nos lleva el aire’ reaparece en tercer lugar en la lista de los álbumes de mayor éxito, combinadas ventas físicas y reproducciones, solo por detrás del citado Lux y de Cuarto azul de Aitana y un puesto por delante de Bad Bunny.