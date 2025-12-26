Emilio Protokolo, con Manu Clavijo en el Black Bourbon

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado 27 de diciembre a las 21.30 horas, el músico local Emilio Protokolo regresa al Black Bourbon para ofrecer uno de los conciertos más especiales del año. Tras la reciente publicación de La Gente del Frío, un emotivo tema dedicado a su tierra, el cantautor leonés vuelve a casa para presentar los temas de su próximo album Hogar, repertorio que llevará a cabo junto al excepcional violinista Manu Clavijo.

Durante 2025, Emilio Protokolo ha realizado una extensa gira con un repertorio en el que los ritmos latinos se entrelazan con reflexiones cargadas de ironía y profundidad. Su música, cercana a artistas como El Kanka o Jorge Drexler, renueva la música de autor con un sello propio marcado por el humor y la cercanía.

Será una noche para escuchar, reír y emocionarse. Un cálido reencuentro para celebrar el la madurez de este proyecto musical con acento leonés.