El leonés Las Heras une España y Catar

Carlos las Heras lleva su obra a un nuevo lugar, como un embajador artístico en donde sus creaciones siempre aportan conexiones culturales. Desde lo figurativo o lo abstracto, el pintor leonés subraya esa obra que deja un mensaje como legado en el tiempo. En este caso, ni más ni menos que traslada su inspiración a Catar, donde uno de sus murales ya ofrece una propuesta en la que España y Catar son dos países en busca de puntos en común, que Las Heras encuentra en lo andaluz. El mural fue inaugurado por el director general de la Villa Cultural Katara, Dr. Khalid bin Ibrahim Al Sulaiti, y lleva por título Rawda, en el Abrazo del Sur, ubicado en la fachada del Edificio 46 de Katara. Un proceso que el propio Carlos Álvarez las Heras resume así: «Acabo de regresar de Catar, donde he pasado siete días trabajando en un mural comisionado por la embajada de España en Catar. Se encuentra ubicado en su capital Doha, concretamente en La Ciudad de la Cultura, Katara. Fue inaugurado por el embajador de España, Álvaro Renedo Zalba y el Presidente de Katara, excelentísimo Khalid bin Ibrahim Al Sulaiti", remarca.

En la inauguración participaron otros embajadores del resto del mundo en Catar: Panamá, Alemania, Estados Unidos, entre otros muchos y figuras de la cultura Catarí, reivindicando el caracter multicultural y de fraternidad universal de la obra.

Explica el leonés que «Rawda, el abrazo del sur es la recreación de un patio andaluz adornado con algunos de los elementos tradicionales más representativos de la cultura Qatarí. En esta ventana mágica, envueltos en un ambiente típico del sur de España, encontramos valores profundos como la pureza de la flor nacional Qatarí (cataf), la nobleza de un halcón gerifalte, o su reconocida hospitalidad (qahwa). Todo ello bajo la supervisión de un Orix salvaje que protege la herencia y futuro de la cultura qatari», señala con respecto a la temática e intención de esta obra que se suma a los ya grandes hitos del artista.

Carlos Álvarez las Heras ofrece así una de sus concepciones artísticas en las que en diferentes formatos se mueve en la versatilidad creativa. Lo que le ha permitido exponer o llevar obra a diferentes partes del mundo. Como creador indaga en diferentes caladeros creativos. Y en el caso de este mural de Catar para proyectar simultáneamente la profundidad de los lazos humanitarios y culturales forjados entre España y el mundo árabe. Algo que fue destacado por el propio embajador español como forma de nuevos horizontes para el entendimiento mutuo y que manifiesta los valores compartidos entre las culturas española y catarí.

Suma y sigue así Las Heras como lo hizo en trabajos que la galería La Marina, en La Coruña, que dirige otro leonés David Ferreras, presentó bajo el título de Old Fashioned y que confirman esta línea de artista que traspasa fronteras y mezcla estilos a base de talento.