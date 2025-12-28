Raquel del Val reinventa a Lola Vitoria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 17 de diciembre se celebró el 40 Aniversario de la creación del Consell Valencià de Cultura en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciudad de les Artes y las Ciencias de Valencia. Raquel del Val intervino en dicho acto para presentar la edición crítica de la Música para piano de la compositora y escritora Lola Vitoria (1880-1952), que ha publicado dicha institución tras reconocer a la musicóloga como investigadora de la compositora alicantina.

Intervinieron el Presidente del Consell Valenciá de Cultura D. José M.ª Lozano, la Directora General de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Dª Ana Ortells, el expresidente de la Generalitat Valenciana D. Joan Lerma, la Rectora de la Universidad de Valencia Dª Mavi Mestre, el Rector de la Universidad politécnica de Valencia D. José E. Capilla, la Presidenta del Concello da Cultura Galega Dª Rosario Álvarez, el es Conseller y director de orquesta D. Enrique García Asensio y la pianista y musicóloga Raquel del Val, interpretando un repertorio de música valenciana para piano virtuosos además de algunas obras de Lola Vitoria.

Además de reforzar el compromiso con la difusión y el impulso de una creadora históricamente invisibilizada, esta iniciativa representa un avance decisivo en la recuperación y valoración del legado de Dolores Agustina Ana Vitoria Tarruella, más conocida como Lola Vitoria. Su producción pianística ha catalogado gracias a diversos trabajos de investigación realizados a partir de los manuscritos originales de la autora, llevando a cabo tareas de corrección, reconstrucción y transcripción, culminando en la edición crítica de la integral para piano solo.

LENGUAJE PERSONAL

La música para piano de Lola Vitoria destaca por un lenguaje profundamente personal, en el que conviven la herencia del romanticismo tardío, la evocación del folclore y una sensibilidad expresiva muy cercana a las corrientes de modernidad de principios del siglo XX. Esta hibridación hace que sus obras alternen pasajes de virtuosismo técnico con momentos de introspección lírica, y muestren una notable libertad formal. Esta diversidad estética sitúa a Lola Vitoria como una creadora singular dentro del panorama musical valenciano y español del siglo XX. Su recuperación no solo enriquece el repertorio pianístico, sino que también reivindica la aportación de un legado artístico que merece plena visibilidad e interpretación contemporánea.ç

Raquel del Val es titulada Superior en Piano y Música de Cámara, Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia, Licenciada en Derecho por la Universidad de León, miembro de la M. I. Academia de la Música Valenciana, de la Sociedad Española de Musicología y de la Academia de la Música de España; finaliza el Doctorado en Musicología en la Universidad de La Rioja.

CONCIERTOS E INVESTIGACIÓN

Alterna su actividad concertista con la investigación musicológica, convirtiéndose en la única pianista que recupera y estrena obras de tres generaciones de una importante saga de compositores: Federico Moreno-Torroba Larregla, su padre, Federico Moreno-Torroba Ballesteros y, su abuelo, Joaquín Larregla; por encargo de su nieto Federico cataloga y revisa la obra de Joaquín Larregla. Asimismo se encuentra inmersa desde hace años en la revisión y publicación de los legados del compositor burgalés Antonio José Martínez Palacios y del leonés Pedro Blanco.