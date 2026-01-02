Urraca vuelve a reinar en León

El alcalde de León, José Antonio Diez, al abad de San Isidoro, Luis García, los campaneros de Villavante y demás asistentes al homenaje a Doña Urraca organizado por la colegiata y el Museo de San Isidoro, junto al Ayuntamiento de LeónRAMIRO

Revolucionariamente, una mujer reina en León este 2026. Doña Urraca I de León. Murió hace 900 años pero se reivindica su figura como nunca. La lluvia deslució el acto, que contó con poca afluencia de público para ver al alcalde José Antonio Diez, al abad de San Isidoro, Luis García, los campaneros de Villavante y demás asistentes para glosar la figura de Urraca, maltratada por su marido, por la historia y por las monarquías, tal y como se destacó en este encuentro en el claustro de San Isidoro y en el Panteón de los Reyes. Qué espectacular es San Isidoro un día de invierno, lluvioso, con la piedra imponiendo.

Se habló de Urraca I porque León es toda una historia, porque en León lo que pasó en aquellos tiempos medievales se recuerda. Aunque no seamos la Italia Medieval, que cantaba la canción. ¿Nos dejarán ver el cáliz?, decía una mujer. El museo de San Isidoro es un activo cultural sobre el que hay que recomendar ese viaje al cáliz de la otra Urraca pero parándose en todo lo que cuenta el Museo dirigido con maestría por Raquel Jaen.

900 años después de muerta, doña Urraca I vuelve a reinar en León y viene bien para reivindicar todo eso: el museo, San Isidoro, León como lugar a descubrir durante todo el año.

Ayuntamiento, campaneros de Villavante, y por supuesto San Isidoro y su museo oyeron mil campanas de Villavante que sonarían en el corazón de Urraca I, la primera reina de Europa. Repique festivo, toque de nube, el reino de León eminentemente agrícola, cuando el encargado del campanario subía de inmediato, y las campanas, al estar consagradas sobre todo por Santa Bárbara ahuyentaban el granizo, ondas sonoras contra la lluvia. Se contaba ahora. Pseudocientífico, incluso se atrevía a decir el experto.

Reina Urraca en este León laboratorio de Europa que fue, como dijo Luis García. Mujer que reina y representación ciudadana. Cuna de la democracia, dicen. El 2026 será historia.

El acto fue retransmitido por La8León para los asistentes en el claustro, con Dani Alfageme como presentador y los comentarios de expertos como José Pedro Pedreira. El canal televisivo leonés emitirá el acto en su programación especial.