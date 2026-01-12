Coll después de Lechuga

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León renueva su Junta de Gobierno para el periodo 2026-2030, en una asamblea celebrada en la ciudad salmantina de Béjar. Ignacio Coll Tellechea fue elegido nuevo decano sucediendo a Pedro Lechuga Mallo, como resultado del cuarto proceso electoral desde su creación en noviembre de 2012.

Según informa el Colegio en un comunicado, la nueva Junta de Gobierno, compuesta por 13 miembros, se completa con los vicedecanos Estela Carretero García, Ismael García Herrero y Alejandra Martín Casado, representando a las provincias de Ávila, Valladolid y Salamanca, respectivamente. Mar González Mena (Burgos) es la nueva secretaria general, y Ana María Garrido Redondo (Valladolid) actuará como vicesecretaria.

Como vocales les acompañan María Coco Hernando (Segovia), Ana Esther Méndez Romón (Soria), Rosa Masegosa Sánchez (Valladolid), Nuria Martín González (León), María Mena Núñez (Burgos) y Jorge Francés Martín (Valladolid). El zamorano Ángel Prada Bermejo será el tesorero.

El nuevo decano destacó en su intervención el papel que el Colegio se ha ganado a nivel autonómico en la representación de los periodistas que trabajan en la Comunidad, “defendiendo los intereses de la profesión y de quienes la ejercemos”, remarcando la formación universitaria como única vía de acceso y el papel de los colegios en la gestión de los asuntos relacionados con el periodismo a nivel público y privado.

Ignacio Coll recordó el papel que el Colegio de Periodistas jugó en las pasadas elecciones autonómicas en la gestión de los debates televisados, y su labor durante la elaboración, aprobación y ejecución de la ley de Publicidad Institucional “que perjudica a los periodistas y a los medios y cuya aplicación está provocando despidos desde hace meses”, y cuya modificación negociarán con los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León en la próxima legislatura.

Durante la asamblea la Junta de Gobierno saliente ofreció información relacionada con la actividad del Colegio en 2025. El curso sobre inteligencia artificial, con 77 matriculados, los talleres en los que han participado más de 800 estudiantes de Secundaria, y las exposiciones y actividades organizadas han sido algunos de los hitos del órgano colegial en este periodo, en el que el contacto con las administraciones, empresas y profesionales se ha reforzado.

El anuncio de la organización de un nuevo programa propio de formación, el décimo en colaboración con la Universidad de Salamanca fue otra de las novedades para este año, que se sumará a los proyectos que la Junta de Gobierno está preparando.

Ignacio Coll Tellechea (Béjar, 1971) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación con el máster en Comunicación y Marketing de la Universitat Oberta de Catalunya y el título de Experto en Gestión de Proyectos de I+D del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Con más de 30 años de experiencia profesional, su trayectoria combina la actividad en medios de comunicación (Gaceta Universitaria, Agencia DICYT y El Día de Salamanca) con funciones de comunicación institucional en los gabinetes de la Universidad de Salamanca, el Ministerio de Educación y Ciencia y en el de Ciencia, Universidades e Investigación, y en varias consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha.

También ha ejercido como consultor en comunicación para distintas organizaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. En la actualidad forma parte del equipo de comunicación del Servicio de Proyección Digital de la Universidad de Salamanca, función que compatibiliza con la de profesor en el máster en Ciencia Política y en el de Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la misma universidad.