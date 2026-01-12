Dani Rovira vuelve al 'prime time' de La 1 y Marc Giró se va a La Sexta

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El cómico y actor Dani Rovira regresará al 'prime time' de La 1 para presentar un nuevo show de humor semanal, 'Al margen de todo'.

La noticia se conoce el día en el que ha trascendido que Marc Giró, uno de los presentadores estrellas de TVE, deja la televisión pública y ficha por Atresmedia para un programa en La Sexta, si bien fuentes de RTVE han asegurado que la llegada de Rovira no está relacionada con esa circunstancia.

De momento solo se conoce que el programa estará producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Estudio), y en él Rovira desplegará sus dotes como cómico y 'showman', aunque estará acompañado también por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación, que se anunciarán próximamente.

Rovira regresará a la cadena donde ya presentó con gran éxito de audiencia varias galas de los Premios Goya con notables datos de audiencia: Goya 2015 (3.839.000 espectadores y 24,7 % de cuota de pantalla), Goya 2016 (3.900.000 y 25,8 %) y Goya 2017 (3.648.000 y 23,1 %)

También ha participado en el programa de humor 'La Noche D'. La primera temporada de ese programa de humor en 2021 logró un 10,2 % de cuota, 1.210.000 espectadores de media y más de 4 millones de contactos.

Además, presentó a finales de 2023 el videopódcast de RTVE Play 'Un día de perros', dedicado al cuidado y la educación de perros, y ha participado en numerosos espacios culturales y de entretenimiento.

Sus ultimas apariciones en La 1 han sido en 'La Revuelta': el pasado 4 de diciembre, para presentar en el programa de David Broncano ‘Playa de lobos’ (con un 13,1 % y 1.600.000 espectadores) y el 22 de enero de 2025 para contar detalles de su espectáculo ‘Vale la pena’ (13,5 % y 1.756.000).